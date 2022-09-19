9 derece birden düşecek! Ortalık buz kesecek! Meteoroloji uyardı! 19-25 Eylül HAVA DURUMU | Bugün başlıyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporu yayımlandı. Raporda, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerileyeceği ve sağanak yağışların görüleceği belirtildi. erin ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağının ifade edildiği açıklamada "Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı. Peki, 19 Eylül hava durumu nasıl? Havalar ne zaman soğuyacak? İşte merak edilenler...
19.09.2022 09:12 - Son Güncelleme: 19.09.2022 09:12
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesi, Manisa, Bolu, Karabük, Sinop, Giresun Trabzon ve Rize çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.