850 yıllık reçete! Zayıflık, astım, böbrek taşı, ağız kokusu, cinsel isteksizlik için derman oluyor! Doğal yolla kurtulmak çok kolay...

GÖZ HASTALIKLARI İÇİN

İbni Sina göz nezlesi için kaynatılmış haşhaş suyundan göze damlatmaktadır. Göz ağrılarında; bir miktar ayı yağı ile yumurta sarısı karıştırılmakta ve pomat şeklinde göze sürülmektedir.

İbn-i Sînâ göz kapağı içindeki doluluk ve arpacık için gül yağı, anzorot ve hiltit kullanılmasını önerir. Bu 3 malzemeyi karıştırıp gözünüze pansuman yapabilirsiniz. Aynı zamanda göz iltihaplanmaları ve şişlikler için ise gül suyunu tavsiye ediyor. Göz kapağındaki şişler, iltihaplar ve yaralar için de gül suyunu kullanmayı tavsiye eder. Merhem, pansuman ya da göz banyosu şeklinde çeşitlendirilebilir.