Onun mucizesi kanıtlandı! %12 daha uzun ömür sağlıyor! Uzmanlar ’Yaşam iksiri’ diyerek açıkladı! Yaşlanmayı geciktiren mucize...

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma uzun yaşamanın formülünü ortaya koydu. Araştırmayı yöneten Dr. Vijay Yadav vücuttaki taurin maddesinin yaşlanmayla beraber giderek azaldığını ve bu azalmanın yavaşlatılması halinde daha sağlıklı ve uzun yaşamanın mümkün olabileceğini belirtti. Fareler ve maymunlar üzerinde gerçekleştirilen bu bilimsel çalışma sonucunda hayvanların ömrünün %10-12'ye kadar uzadığı ifade edildi. Tüm dünyanın gündeminde yer alan taurin için tüm merak ettiklerinizi sizler için derledik. Peki, taurin gerçekten ömrü uzatıyor mu? İşte detaylar...