835 yıl sonrasından gelen zaman yolcusu kehanetleri için 2 Nisan'ı işaret etti! Bu tarihi aklınızın bir köşesine yazın! İnsan ömrü en az 50 yıl...
Zaman yolcusu olduğunu iddia edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2858 yılından geldim diyen zaman yolcusu şok eden açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi, 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahsetti. Ortaya attığı kehanetleriyle duyanları resmen şaşkına çevirdi. En dikkat çekenlerden birisi de süper güç sahibi olacak insanlardı. Kullanıcıların bazıları bu videonun altına "Umarım süper güç kazananlardan biri ben olurum" şeklinde yorumlar yaptı.
18.03.2023 10:43 - Son Güncelleme: 18.03.2023 10:43
835 yıl sonrasından gelen zaman yolcusu kehanetleri için 2 Nisan'ı işaret etti. Bu tarihi aklınızın bir köşesine yazın. İnsan ömrü en az 50 yıl... Sosyal medya platformu Tiktok'ta paylaştıkları gönderilen olay olan zaman yolcuları sık sık gündeme geliyor. Son günlerde TikTok'ta 2858'den geldiğini iddia eden bir adamın sözleri duyanları şoktan şoka soktu. Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden bu adam 2 Nisan'da önemli bir gelişme yaşanacağını iddia ederek bilim insanlarının yeni çalışmasını anlattı.
Kendini '2858 yılından bir zaman yolcusu' olarak tanımlayan kişi öyle iddialar ortaya attı ki duyanlar şaştı kaldı.