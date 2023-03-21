🕌81 İL RAMAZAN AYI İMSAKİYESİ 2023! Diyanet İL İL İLÇE İLÇE 29 GÜN sahur vakti (imsak) - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Konya...

11 ayın sultanı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin de içerisinde yer aldığı Ramazan ayı için her sene olduğu gibi 2023 yılında da heyecanlı geri sayım başladı. İlk sahura hangi gün kendi ilinde saat kaçta kalkacağını merak edenler Ramazan İmsakiyesi 2023 araştırmasını hızlandırdı. Ramazan İmsakiyesi ile il il sahur, iftar vakitleri haberimizde yer alıyor...