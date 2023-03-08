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Haberler Trend 8 MART TOKİ İL İL CANLI ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Adıyaman, Elazığ, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya 15.400 arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

8 MART TOKİ İL İL CANLI ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Adıyaman, Elazığ, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya 15.400 arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

Maraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından arsa kuraları bugün yeniden başladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, arsa kuralarında deprem bölgesi için öncelik verilecek. 8 Mart Çarşamba bugün Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya arsa kura çekimleri yapılıyor. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu? İşte Adıyaman, Elazığ, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

takvim.com.tr
08.03.2023 11:03 - Son Güncelleme: 08.03.2023 11:05
8 MART TOKİ İL İL CANLI ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Adıyaman, Elazığ, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

Deprem bölgesi arsa kuraları bugün itibariyle başladı. Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya kura sonuçları belli oluyor. İşte 8 MART TOKİ İL İL CANLI ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

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8 MART TOKİ İL İL CANLI ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Adıyaman, Elazığ, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

Deprem Bölgesi İlk Evim Arsa Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya Kuraları

8 MART TOKİ İL İL CANLI ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Adıyaman, Elazığ, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Yeni TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu.

8 MART TOKİ İL İL CANLI ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Adıyaman, Elazığ, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ İŞLEMLERİ BAŞLADI

TOKİ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ara verilen kura çekimlerinin 6 Mart 2023 Pazartesi günü itibarıyla Ankara'dabaşladığını bildirdi.

8 MART TOKİ İL İL CANLI ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Adıyaman, Elazığ, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

"İlk Evim, İlk İşyerim" kura çekimlerine 8-14 Mart tarihleri arasında İzmir'den başlayarak beş ilde 21 bin 219 konut için devam edilecek.

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