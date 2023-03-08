8 MART TOKİ İL İL CANLI ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Adıyaman, Elazığ, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya 15.400 arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
Maraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından arsa kuraları bugün yeniden başladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, arsa kuralarında deprem bölgesi için öncelik verilecek. 8 Mart Çarşamba bugün Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya arsa kura çekimleri yapılıyor. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu? İşte Adıyaman, Elazığ, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
08.03.2023 11:03 - Son Güncelleme: 08.03.2023 11:05
YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.
Yeni TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu.