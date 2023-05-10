7 yıl ileriden geldim diyen kahin Noah’ın kehanetleri yeniden hortladı! Yer yerinden oynayacak! 2028 yılının ortalarında...

Noah, gelecekte bazı ülkelerin nasıl şekilleneceği konusunda iddialarda bulunuyor. Öncelikle, Kanada, ABD ve Meksika'nın tek bir devlet çatısı altında birleşeceğini belirtiyor. Ayrıca, küresel ısınmanın etkisiyle Kanada'nın ikliminin daha ılıman bir hale geleceğini ve yerleşimin kuzey bölgelere kadar yayılacağını öngörüyor. Zaman yolcusu Noah, kendisinin 2030 yılından geldiğini iddia ederek ortaya attığı kehanetlerle büyük ilgi çekiyor. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Noah, gelecekle ilgili bir dizi iddiada bulunuyor. İşte Noah'ın şaşırtıcı kehanetleri: