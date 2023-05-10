7 yıl ileriden geldim diyen kahin Noah'ın kehanetleri yeniden hortladı! Yer yerinden oynayacak! 2028 yılının ortalarında...
Zaman yolcusu Noah, iddialarına sosyal medyada paylaştığı videolarla damga vuruyor. 2030 yılından geldiğini söyleyen Noah, daha önce ortaya attığı tahminlerin bir bir gerçekleştiğini kanıtlamıştı. Şimdi ise yeni kehanetlerini açıklıyor ve izleyenleri şoke ediyor. İşte, Noah'ın yeni açıklamaları.
Noah, gelecekte bazı ülkelerin nasıl şekilleneceği konusunda iddialarda bulunuyor. Öncelikle, Kanada, ABD ve Meksika'nın tek bir devlet çatısı altında birleşeceğini belirtiyor. Ayrıca, küresel ısınmanın etkisiyle Kanada'nın ikliminin daha ılıman bir hale geleceğini ve yerleşimin kuzey bölgelere kadar yayılacağını öngörüyor. Zaman yolcusu Noah, kendisinin 2030 yılından geldiğini iddia ederek ortaya attığı kehanetlerle büyük ilgi çekiyor. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Noah, gelecekle ilgili bir dizi iddiada bulunuyor. İşte Noah'ın şaşırtıcı kehanetleri:
Noah'a göre, 2030 yılında Kanada'nın nüfusu 44 milyona ulaşacak. Bu tarihten itibaren, Kanada'da yaşayanların çoğunluğu Toronto, Montreal, Vancouver ve Calgary gibi büyük şehirlerde ikamet edecek. Bu dört şehir, "süper kent" olarak adlandırılacak ve son derece yüksek teknolojiyle donatılacak.
Gelecekte, Kanada'nın da içinde bulunduğu birçok ülkenin ortak para birimini kullanacağını öngören Noah, ayrıca Kanada'da yaşayanlara sağ ele takılacak bir çip teknolojisinin sunulacağını belirtiyor.
Ancak en dikkat çekici kehaneti, 2028'de uzaylıların Dünya'ya geleceği ve Kanada Başbakanı ile görüşeceği yönünde. Ancak Noah, zamanda paradoksa yol açmamak için gelecekteki Kanada Başbakanının adını açıklamıyor. Sadece başbakanın son derece etkili bir isim olacağını söylüyor.