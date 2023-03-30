7 yıl cesetle yaşadı! Psikopat doktorun tüyler ürperten aşkı! Mezarından çıkarıp...
1933 yılında ABD'de meydana gelen kan donduran bu olay sık sık sosyal medyada gündem haline geliyor. Elena Hoyos isimli bir kadın tüberküloz sebebiyle hastaneye kaldırılır.Hastanede görev yapan doktor Carl Tanzler, ise bu süreçte Hoyos'a aşık olur. Hikayenin tüyler ürperten ksımı ise burda başlıyor.
30.03.2023 15:18 - Son Güncelleme: 30.03.2023 15:24
"Dr Death" olarak kabul edilen Carl Tanzler, Key West, Florida'daki Deniz Hastanesi'nde bir radyoloji teknoloji uzmanıydı.
ABD'de bir hastanede doktor olarak çalışan Carl Tanzler rüyasında sık sık bir kadınla karşılaşıyordu.
Tam o dönemde tüberküloz teşhisiyle hastaneye yatan bir Elena de Hoyos'un rüyalarındaki kişi oldğunu fark etti.