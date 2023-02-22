7 günde yapılıyor 300 yıl dimdik kalıyor! Japonların köpük evi Türkiye’ye mi gelecek? 7,8,9,12 şiddetine zırh oluyor! Köpük ev fiyatı ve yapımı...

2016 KUMAMOTO DEPREMLERİ HAKKINDA

Kumamoto'da 16 Nisan 2016 tarihinde Japonya'nın Kyushu Bölgesi'ndeki Kumamoto İli'nin Kumamoto Şehri'nin altında, yaklaşık 10 kilometre derinlikte art arda 7,0 ve 6,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu iki depremde toplam 50 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 129 kişi de yaralandı. Kumamoto ve Ōita Eyaletlerinde çok sayıda yapının çökmesi ve alev almasıyla ciddi hasar meydana geldi. Felaket nedeniyle 44 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.