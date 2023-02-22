7 günde yapılıyor 300 yıl dimdik kalıyor! Japonların köpük evi Türkiye'ye mi gelecek? 7,8,9,12 şiddetine zırh oluyor! Köpük ev fiyatı ve yapımı...
Japonya'da kullanılan köpük evler oldukça merak edildi. Yaşanan deprem felaketi sonrası birçok kişi depreme karşı alınacak önlemleri araştırmaya başladı. Ülkemizi derinden sarsan depremle birlikte gündeme gelen barınma sorunu için pek çok kişi sosyal medya üzerinden yeni çözümler sunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Japonya'da deprem için tasarlanan köpük evler oldu. Köpük evler yapımının kolay oluşu ve depreme oldukça dayanıklı olması sebebiyle tercih ediliyor. İşte köpük ev fiyatları ve köpük ev yapımı hakkında tüm merak edilenler...
22.02.2023 22:33 - Son Güncelleme: 22.02.2023 22:33
Japonya'nın güneyindeki bir yanardağın yakınında, bir sağlık tesisi tarafından inşa edilen 450 depreme dayanıklı köpük ev, Asya'nın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor.
2016 KUMAMOTO DEPREMLERİ HAKKINDA
Kumamoto'da 16 Nisan 2016 tarihinde Japonya'nın Kyushu Bölgesi'ndeki Kumamoto İli'nin Kumamoto Şehri'nin altında, yaklaşık 10 kilometre derinlikte art arda 7,0 ve 6,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu iki depremde toplam 50 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 129 kişi de yaralandı. Kumamoto ve Ōita Eyaletlerinde çok sayıda yapının çökmesi ve alev almasıyla ciddi hasar meydana geldi. Felaket nedeniyle 44 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.