7 gün hiç bitmeyecek! 13.00''da başlıyor! Karadeniz'e korkutan uyarı! Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Bayburt, Ordu...
Karadeniz'de yaşayanlara tehlike uyarısı! Bu tarihten itibaren evden çıkmayın. 7 gün boyunca sürecek olan felaket için MGM'den uyarı geldi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum için alarm verildi. Karadeniz'de yaşanacak tehlike için peş peşe duyuru yağıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar ve hava olaylarının başlayacağı tarih...
Karadeniz'de yaşayanlar bu tarihlere dikkat! Yaz geldi demeyin! Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe alarm verdi! İşte 7 gün bitmeyecek hava olaylarının başlayacağı tarih...
KARADENİZ'E TEHLİKE UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. 13 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AFAD TEHLİKE İÇİN TARİH VERDİ
Meteoroji tarafından turuncu kodla kuvvetli yağış uyarısı yapılan Karadeniz bölgesine bir uyarı da uyarı AFAD'dan geldi.