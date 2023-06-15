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Haberler Trend 7 gün hiç bitmeyecek! 13.00''da başlıyor! Karadeniz'e korkutan uyarı! Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Bayburt, Ordu...

7 gün hiç bitmeyecek! 13.00''da başlıyor! Karadeniz'e korkutan uyarı! Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Bayburt, Ordu...

Karadeniz'de yaşayanlara tehlike uyarısı! Bu tarihten itibaren evden çıkmayın. 7 gün boyunca sürecek olan felaket için MGM'den uyarı geldi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum için alarm verildi. Karadeniz'de yaşanacak tehlike için peş peşe duyuru yağıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar ve hava olaylarının başlayacağı tarih...

takvim.com.tr
15.06.2023 09:46 - Son Güncelleme: 15.06.2023 09:46
7 gün hiç bitmeyecek! 13.00’’da başlıyor! Karadeniz’e korkutan uyarı! Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Bayburt, Ordu...

Karadeniz'de yaşayanlar bu tarihlere dikkat! Yaz geldi demeyin! Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe alarm verdi! İşte 7 gün bitmeyecek hava olaylarının başlayacağı tarih...

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7 gün hiç bitmeyecek! 13.00’’da başlıyor! Karadeniz’e korkutan uyarı! Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Bayburt, Ordu...

KARADENİZ'E TEHLİKE UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. 13 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

7 gün hiç bitmeyecek! 13.00’’da başlıyor! Karadeniz’e korkutan uyarı! Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Bayburt, Ordu...

ÜNLÜ METEOROLOG AÇIKLADI: O TARİHTE SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN!

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, 17 Haziran itibariyle aşırı yağışların başlayabileceğini belirtti.

7 gün hiç bitmeyecek! 13.00’’da başlıyor! Karadeniz’e korkutan uyarı! Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Bayburt, Ordu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7 gün hiç bitmeyecek! 13.00’’da başlıyor! Karadeniz’e korkutan uyarı! Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Bayburt, Ordu...

AFAD TEHLİKE İÇİN TARİH VERDİ

Meteoroji tarafından turuncu kodla kuvvetli yağış uyarısı yapılan Karadeniz bölgesine bir uyarı da uyarı AFAD'dan geldi.

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