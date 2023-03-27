691 yıl ileriden geldim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi. 2024 yılını bir köşeye yazın. En az 350 milyon insan... Son yıllarda zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişi sayısında bir hayli artış yaşanıyor. Sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla dikkat eden bu kişiler ortaya attıkları iddialarla çok konuşuluyor. TikTok'ta randianttimetraveller ismiyle paylaşan yapan bir kullanıcı kehanetleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.