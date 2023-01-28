60 TL indirim geldi! Ayçiçek yağı fiyatlarını gören 2'şer 3'er kapıyor! O marketin önünde izdiham oluştu! Kampanyanın bitmesine son...
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, 28-31 Ocak tarihli indirimli ürünler listesini sorguluyor. Tarım Kredi Marketi sıvıyağ indirimini vatandaşa duyurdu ve insanlar markete akın etti. İşte Tarım Kredi Market indirimli aktüel ürünler listesi...
28.01.2023 23:50 - Son Güncelleme: 28.01.2023 23:50
65 TL İNDİRİM
Yudum sıvıyağ birçok markette 200 TL'ye satılıyor. Tarım Kredi Markette satılan aynı marka yağ fiyatı ile karşılaştırıldığında insanlar 65 TL kâr elde edilmiş oluyor.