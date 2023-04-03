RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend 6 Nisan Dolunay’dan etkilenen burçlar hangileri? 6 Nisan Terazi Dolunayı’ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek?

6 Nisan Dolunay’dan etkilenen burçlar hangileri? 6 Nisan Terazi Dolunayı’ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek?

6 Nisan Dolunay'dan etkilenen burçlar belli oldu. Yaklaşan Terazi Dolunayı'ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek merak ediliyordu. Dolunay, 6 Nisan 2023 tarihinde Terazi burcunda saat 07.34'da gerçekleşecek. O burçtakiler için 'Gardınızı alın!' dendi! İşte detaylar...

03.04.2023 13:25 - Son Güncelleme: 03.04.2023 13:30
6 Nisan Dolunay’dan etkilenen burçlar hangileri? 6 Nisan Terazi Dolunayı’ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek?

2023 yılının Nisan ayında Dolunay, bu Perşembe günü saat: 07:35'te 16 derecede gerçekleşecek. Terazi burcunda yaşanan tüm Dolunaylar, her zaman büyük etkileşimler meydana getirmiştir. Peki 6 Nisan Dolunay'dan etkilenen burçlar hangileri? 6 Nisan Terazi Dolunayı'ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek?

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6 Nisan Dolunay’dan etkilenen burçlar hangileri? 6 Nisan Terazi Dolunayı’ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek?

Astrologlar, 6 Nisan Terazi Dolunayı'ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç burcunun nasıl etkileneceğini açıkladı. İşte '6 Nisan Dolunay'dan etkilenen burçlar hangileri?' sorusunun yanıtı...

6 Nisan Dolunay’dan etkilenen burçlar hangileri? 6 Nisan Terazi Dolunayı’ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek?

6 NİSAN 2023 TERAZİ DOLUNAY'ININ BURÇLARA ETKİSİ

KOÇ: "Yapmam" dediğiniz ne varsa 7. Evinizde etkili olacak Dolunay'ın ilhamıyla gerçekleştirmek için sınırları zorlayacaksınız.

6 Nisan Dolunay’dan etkilenen burçlar hangileri? 6 Nisan Terazi Dolunayı’ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek?

BOĞA: Kimse için prensiplerinizden ödün vermeyeceksiniz. Kariyer hayatınızda yolunda gitmeyen ne varsa çözmek için sosyal yaşantınıza ara vereceğiniz bir döngüdesiniz.

6 Nisan Dolunay’dan etkilenen burçlar hangileri? 6 Nisan Terazi Dolunayı’ndan Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler, Yengeç nasıl etkilenecek?

İKİZLER: Alternatif çözümlerin içinde kaybolduğunuz bir Dolunay yaşayacaksınız. Sizinle anlaştığını düşündüğünüz kişilerle sürekli aynı ortamda bulunmak isteyeceksiniz.

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