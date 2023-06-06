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Haberler Trend 6 besin sayesinde unuttuğunuz tek şey Alzheimer olacak! Beyni USB belleğe çeviriyor! Demansı sıfırlayan mucize...

6 besin sayesinde unuttuğunuz tek şey Alzheimer olacak! Beyni USB belleğe çeviriyor! Demansı sıfırlayan mucize...

Alzheimer rahatsızlığı tedavisi olmaması ve yaygın bir şekilde rastlanması sebebiyle en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Nüfusun genel yaşı arttıkça, demans her zamankinden daha fazla insanı etkiliyor. Yaş gibi belirli risk faktörleri net olsa da tükettiğiniz besinler bu rahatsızlığın önlenmesinde büyük rol oynuyor. İşte demans hastalığını engelleyen mucize besinler...

takvim.com.tr
06.06.2023 18:26 - Son Güncelleme: 06.06.2023 18:26
6 besin sayesinde unuttuğunuz tek şey Alzheimer olacak! Beyni USB belleğe çeviriyor! Demansı sıfırlayan mucize...

Bu besinleri yiyerek Alzheimer riskinizi sıfıra indirebilirsiniz.Yaş gibi belirli risk faktörleri net olsa da, hangi yiyecekleri tükettiğiniz de önemli bir demans önleme faktörüne sahip. İşte demansı önleyen 6 mucize...

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6 besin sayesinde unuttuğunuz tek şey Alzheimer olacak! Beyni USB belleğe çeviriyor! Demansı sıfırlayan mucize...

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