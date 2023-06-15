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Haberler Trend 6 ayda 18'liklere taş çıkarın! Botoksa gerek yok! 20 yaş gençleştirecek! İşte biblo gibi görünmenin formülü...

6 ayda 18'liklere taş çıkarın! Botoksa gerek yok! 20 yaş gençleştirecek! İşte biblo gibi görünmenin formülü...

Bu yöntemle kırışıklıklarınıza veda edebilirsiniz. Bu formülle 10 yıl hatta ve hatta 20 yıl genç görünüme kavuşabilirsiniz. Yüzdeki kırışıkları gidermek için botoks olmadan ince çizgilerinizi 3 ayda yok edebilirsiniz. Düzenli olarak uygulama yapıldığında 6 ay içerisinde kırışıklıklara veda edebilirsiniz. İşte 10 yıl gençleşmenin formülü...

takvim.com.tr
15.06.2023 11:06 - Son Güncelleme: 15.06.2023 11:06
6 ayda 18’liklere taş çıkarın! Botoksa gerek yok! 20 yaş gençleştirecek! İşte biblo gibi görünmenin formülü...

İnce kırışıklıkları yok etmenin formülü açıklandı. Uzmanlardan yapılan açıklamaya göre bu yöntemlerle 6 ay içerisinde genç bir görünüm sağlayabilirsiniz.

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6 ayda 18’liklere taş çıkarın! Botoksa gerek yok! 20 yaş gençleştirecek! İşte biblo gibi görünmenin formülü...

KUŞBURNU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kuşburnu yağının düzenli olarak kullanımı sağlanması halinde; belli süre sonra ciltte ortaya çıkan değişimlerin farkına varabilirsiniz.

6 ayda 18’liklere taş çıkarın! Botoksa gerek yok! 20 yaş gençleştirecek! İşte biblo gibi görünmenin formülü...

Kuşburnu yağındaki etkin maddeler sayesinde cildin canlı, parlak, gergin ve sıkılaşarak doğal bir görünüm oluşmasını sağlamanız mümkün olacaktır.

6 ayda 18’liklere taş çıkarın! Botoksa gerek yok! 20 yaş gençleştirecek! İşte biblo gibi görünmenin formülü...

Asako Ito, taze ve genç bir cilt için en iyi ipuçlarını paylaştı. "Botoks, kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü kesinlikle azaltmaya yardımcı olsa da, cildin genç görünmesini sağlamaya yardımcı olabilecek birçok bütçe dostu ürün de var.'' diyen uzman isim şöyle konuştu;

6 ayda 18’liklere taş çıkarın! Botoksa gerek yok! 20 yaş gençleştirecek! İşte biblo gibi görünmenin formülü...

"Kuşburnu yağı, C vitamini serumu ve güneş kremi gibi ürünleri günlük rutininize dahil ederek cildinizin dokusunu ve tonunu iyileştirmeye ve daha genç bir görünüm elde etmenize yardımcı olabilirsiniz."

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