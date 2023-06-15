6 ayda 18'liklere taş çıkarın! Botoksa gerek yok! 20 yaş gençleştirecek! İşte biblo gibi görünmenin formülü...
Bu yöntemle kırışıklıklarınıza veda edebilirsiniz. Bu formülle 10 yıl hatta ve hatta 20 yıl genç görünüme kavuşabilirsiniz. Yüzdeki kırışıkları gidermek için botoks olmadan ince çizgilerinizi 3 ayda yok edebilirsiniz. Düzenli olarak uygulama yapıldığında 6 ay içerisinde kırışıklıklara veda edebilirsiniz. İşte 10 yıl gençleşmenin formülü...
15.06.2023 11:06 - Son Güncelleme: 15.06.2023 11:06
İnce kırışıklıkları yok etmenin formülü açıklandı. Uzmanlardan yapılan açıklamaya göre bu yöntemlerle 6 ay içerisinde genç bir görünüm sağlayabilirsiniz.