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5.500 TL, 8000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir? Asgari ücretliler ne kadar kredi çekebilir?

Kendi evini alabilmek isteyenler konut kredisi çekerek ev sahibi olabilmektedir. Fakat konut kredisi kullanmak bağlamında düzenli bir gelir koşulu bulunmaktadır. Kredi tutarları vatandaşların aylık gelir oranlarına göre hesaplanmaktadır. Konut alımlarının büyük bir kısmının konut kredisi ile yapılması, kredi oranlarını da merak ettirmektedir.

takvim.com.tr
18.07.2022 10:21 - Son Güncelleme: 18.07.2022 10:21
5.500 TL, 8000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir? Asgari ücretliler ne kadar kredi çekebilir?

Peşinat biriktiren vatandaşlar, konut kredilerine müracaat ederek ev sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda başvuru yaparak konut kredisi alabiliyorlar. Konut kredisi çekmek için bazı şartlar bulunuyor. Öncelikle düzenli olarak gelir şartı var. Asgari ücretli olsanızda uygun miktarlarda kredi alabilirsiniz. Kredi hesaplamalarında belirtilen en üst miktar ise vatandaşların maaşının %70'i olarak değerlendiriliyor.

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5.500 TL, 8000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir? Asgari ücretliler ne kadar kredi çekebilir?

Aylık 5.500 TL Kazanan Biri İçin Ev Kredisi Ne Kadar?

Bankaların mevzuat uygulamalarında yer alan maaşın %70 kadar kredi onayı herkes bağlamında geçerli olmaktadır.

5.500 TL, 8000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir? Asgari ücretliler ne kadar kredi çekebilir?

İşçi ve memurlar amacıyla inisiyatif kullanan bankalar 5.500 TL, 8.000 TL maaşa makul oranlar uygulayarak, vatandaşları ev sahibi yapmaktadır.

5.500 TL, 8000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir? Asgari ücretliler ne kadar kredi çekebilir?

Güncel faiz oranları ile 120 ay vadeli şekilde kredi çekerek ödemeler yapılabilir. Buda bütçenize makul bir şekilde kredi çekebilmenizi olası kılmaktadır.

5.500 TL, 8000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir? Asgari ücretliler ne kadar kredi çekebilir?

5.500 TL maaş alan bir işçi ya da memur, maaşının %70'lik seviyesi kadar aylık kredi taksiti ödeyebilmektedir. Bu da aylık olarak 3850 TL yapmaktadır.

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