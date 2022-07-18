5.500 TL, 8000 TL maaş alan işçi, memur en fazla ne kadar kredi çekerek ev alabilir? Asgari ücretliler ne kadar kredi çekebilir?

Peşinat biriktiren vatandaşlar, konut kredilerine müracaat ederek ev sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda başvuru yaparak konut kredisi alabiliyorlar. Konut kredisi çekmek için bazı şartlar bulunuyor. Öncelikle düzenli olarak gelir şartı var. Asgari ücretli olsanızda uygun miktarlarda kredi alabilirsiniz. Kredi hesaplamalarında belirtilen en üst miktar ise vatandaşların maaşının %70'i olarak değerlendiriliyor.