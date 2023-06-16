5.104 TL karne hediyesi! 2023 TAKDİR-TEŞEKKÜR alan koşsun! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara ödeniyor! Devletten öğrencilere müjde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan bu yeni sosyal yardım faaliyeti, öğrencilere yapılan bir teşvik olarak hayata geçirilecek. Devlet tarafından karne hediyesi olarak yapılacak ödeme için araştırmalar hızlandı. Öğrencilere asgari ücretin %60'ı kadar bir ödeme yapılacak ve bu miktar 5.104 TL olacak. Peki, karne hediyesi parası nasıl alınır? İşte detaylar...
16.06.2023 11:32 - Son Güncelleme: 16.06.2023 11:32
Öğrenciler yaz tatiline girmeye yakın karne parası hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Başarı Teşvik Programı için araştırmalar hızlandı. Peki, karne alan öğrencilere para ödenecek mi? İşte detaylar...
"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız."