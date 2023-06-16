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Haberler Trend 5.104 TL karne hediyesi! 2023 TAKDİR-TEŞEKKÜR alan koşsun! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara ödeniyor! Devletten öğrencilere müjde...

5.104 TL karne hediyesi! 2023 TAKDİR-TEŞEKKÜR alan koşsun! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara ödeniyor! Devletten öğrencilere müjde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan bu yeni sosyal yardım faaliyeti, öğrencilere yapılan bir teşvik olarak hayata geçirilecek. Devlet tarafından karne hediyesi olarak yapılacak ödeme için araştırmalar hızlandı. Öğrencilere asgari ücretin %60'ı kadar bir ödeme yapılacak ve bu miktar 5.104 TL olacak. Peki, karne hediyesi parası nasıl alınır? İşte detaylar...

takvim.com.tr
16.06.2023 11:32 - Son Güncelleme: 16.06.2023 11:32
5.104 TL karne hediyesi! 2023 TAKDİR-TEŞEKKÜR alan koşsun! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara ödeniyor! Devletten öğrencilere müjde...

Öğrenciler yaz tatiline girmeye yakın karne parası hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Başarı Teşvik Programı için araştırmalar hızlandı. Peki, karne alan öğrencilere para ödenecek mi? İşte detaylar...

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5.104 TL karne hediyesi! 2023 TAKDİR-TEŞEKKÜR alan koşsun! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara ödeniyor! Devletten öğrencilere müjde...

BELGE KARNE ALANA ÖDEME MÜJDESİ!

Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, şunları söyledi;

5.104 TL karne hediyesi! 2023 TAKDİR-TEŞEKKÜR alan koşsun! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara ödeniyor! Devletten öğrencilere müjde...

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız."

5.104 TL karne hediyesi! 2023 TAKDİR-TEŞEKKÜR alan koşsun! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara ödeniyor! Devletten öğrencilere müjde...

"Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak."

5.104 TL karne hediyesi! 2023 TAKDİR-TEŞEKKÜR alan koşsun! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara ödeniyor! Devletten öğrencilere müjde...

"Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız."

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