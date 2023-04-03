500 yıl ileriden geldim dedi TikTok'tan kehanetleri peş peşe yağdırdı! 3 günü aklınızın bir köşesine yazın! Artık hiçbir şey eskisi gibi... Zaman yolcusu, videoda 2024 yılında bazı şaşırtıcı olayların yaşanacağını öne sürdü. 500 yıl ilerden geldim diyen TikTok kullanıcısının iddiaları kısa sürede büyük ilgi gördü. Videonun altına yapılan yorumlarda bazı kişiler süper güç kazanmanın hayalini kurarken bazıları da bu iddialara şüpheyle yaklaştı.