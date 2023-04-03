500 yıl ileriden geldim dedi TikTok'tan kehanetleri peş peşe yağdırdı! 3 günü aklınızın bir köşesine yazın! Artık hiçbir şey eskisi gibi...
Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan ismi, 2858 yılından geldiğini iddia eden bir zaman yolcusu oldu. Yaptığı paylaşımlarda 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahseden bu kişi, söyledikleriyle adeta tüm dünyanın dikkatini çekti. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise bazı insanların süper güç sahibi olacağıydı. Kimileri bu iddiayı hayal ürünü olarak değerlendirirken bazıları ise olası bir senaryo olarak gördüğünü ifade etti.
03.04.2023 13:23 - Son Güncelleme: 03.04.2023 13:50
500 yıl ileriden geldim dedi TikTok'tan kehanetleri peş peşe yağdırdı! 3 günü aklınızın bir köşesine yazın! Artık hiçbir şey eskisi gibi... Zaman yolcusu, videoda 2024 yılında bazı şaşırtıcı olayların yaşanacağını öne sürdü. 500 yıl ilerden geldim diyen TikTok kullanıcısının iddiaları kısa sürede büyük ilgi gördü. Videonun altına yapılan yorumlarda bazı kişiler süper güç kazanmanın hayalini kurarken bazıları da bu iddialara şüpheyle yaklaştı.
Binlerce beğeni alan videoya "Ben 2858 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum, 2024'te gelecek bu 3 tarihi unutmayın." sözleriyle başlayan kişi kehanetlerini peş peşe sıraladı.