RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend 500 yıl ileriden geldim dedi TikTok'tan kehanetleri peş peşe yağdırdı! 3 günü aklınızın bir köşesine yazın! Artık hiçbir şey eskisi gibi...

500 yıl ileriden geldim dedi TikTok'tan kehanetleri peş peşe yağdırdı! 3 günü aklınızın bir köşesine yazın! Artık hiçbir şey eskisi gibi...

Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan ismi, 2858 yılından geldiğini iddia eden bir zaman yolcusu oldu. Yaptığı paylaşımlarda 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahseden bu kişi, söyledikleriyle adeta tüm dünyanın dikkatini çekti. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise bazı insanların süper güç sahibi olacağıydı. Kimileri bu iddiayı hayal ürünü olarak değerlendirirken bazıları ise olası bir senaryo olarak gördüğünü ifade etti.

03.04.2023 13:23 - Son Güncelleme: 03.04.2023 13:50
500 yıl ileriden geldim dedi TikTok’tan kehanetleri peş peşe yağdırdı! 3 günü aklınızın bir köşesine yazın! Artık hiçbir şey eskisi gibi...

500 yıl ileriden geldim dedi TikTok'tan kehanetleri peş peşe yağdırdı! 3 günü aklınızın bir köşesine yazın! Artık hiçbir şey eskisi gibi... Zaman yolcusu, videoda 2024 yılında bazı şaşırtıcı olayların yaşanacağını öne sürdü. 500 yıl ilerden geldim diyen TikTok kullanıcısının iddiaları kısa sürede büyük ilgi gördü. Videonun altına yapılan yorumlarda bazı kişiler süper güç kazanmanın hayalini kurarken bazıları da bu iddialara şüpheyle yaklaştı.

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500 yıl ileriden geldim dedi TikTok’tan kehanetleri peş peşe yağdırdı! 3 günü aklınızın bir köşesine yazın! Artık hiçbir şey eskisi gibi...

3 GÜNÜ AKLINIZIN BİR KÖŞESİNE YAZIN!

Kendini '2858 yılından bir zaman yolcusu' olarak tanımlayan kişi öyle iddialar ortaya attı ki duyanlar şaştı kaldı.

500 yıl ileriden geldim dedi TikTok’tan kehanetleri peş peşe yağdırdı! 3 günü aklınızın bir köşesine yazın! Artık hiçbir şey eskisi gibi...

Binlerce beğeni alan videoya "Ben 2858 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum, 2024'te gelecek bu 3 tarihi unutmayın." sözleriyle başlayan kişi kehanetlerini peş peşe sıraladı.

500 yıl ileriden geldim dedi TikTok’tan kehanetleri peş peşe yağdırdı! 3 günü aklınızın bir köşesine yazın! Artık hiçbir şey eskisi gibi...

Zaman yolcusu olduğu iddia edilen kişinin iddiaları ise insanları son derece şaşırttı.

500 yıl ileriden geldim dedi TikTok’tan kehanetleri peş peşe yağdırdı! 3 günü aklınızın bir köşesine yazın! Artık hiçbir şey eskisi gibi...

İNSANLARIN KAFASINI KARIŞTIRDI

Kullanıcılar zaman yolcusunun iddialarını abartılı buldu ve "Geçen yıl ki kehanetlerin hiçbiri tutmadı. Hala bekliyorum" gibi ifadeler kullandı.

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