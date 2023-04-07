RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Trend 50 yaşında bile 20 gözüküyorlar! Japon kadınların herkesten sakladığı sır! Gizli gizli içiyorlarmış! Gençlik formülleri ortaya çıktı...

50 yaşında bile 20 gözüküyorlar! Japon kadınların herkesten sakladığı sır! Gizli gizli içiyorlarmış! Gençlik formülleri ortaya çıktı...

Asyalıların genç görünme durumları tüm dünyada oldukça ünlü ve bununla ilgili birçok söylenti bulunuyor. 50 yaşında bile oldukça genç gözüken kadınların bakın sırrı neymiş. İşte Japon kadınların tükettiği o içecek...

takvim.com.tr
07.04.2023 16:37 - Son Güncelleme: 07.04.2023 17:20
50 yaşında bile 20 gözüküyorlar! Japon kadınların herkesten sakladığı sır! Gizli gizli içiyorlarmış! Gençlik formülleri ortaya çıktı...

Ne tükettiklerini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Japon kadınların güzellik sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
50 yaşında bile 20 gözüküyorlar! Japon kadınların herkesten sakladığı sır! Gizli gizli içiyorlarmış! Gençlik formülleri ortaya çıktı...

Tarihçiler, Mısırlıların, Yunanlıların, Romalıların, Çinlilerin, Japonların ve Yerli Amerikalıların tarih boyunca diyet ve tıbbi amaçlar için sarımsak kullandıklarına inanıyor.

50 yaşında bile 20 gözüküyorlar! Japon kadınların herkesten sakladığı sır! Gizli gizli içiyorlarmış! Gençlik formülleri ortaya çıktı...

JAPONLARIN SIRRI SARIMSAK ÇAYI!

Yarım fincan limon suyu

Yarım fincan bal

5-6 diş sarımsak

İsteğe bağlı zencefil

50 yaşında bile 20 gözüküyorlar! Japon kadınların herkesten sakladığı sır! Gizli gizli içiyorlarmış! Gençlik formülleri ortaya çıktı...

YAPILIŞI

3 bardak suya ikiye böldğünüz sarımsakları ekleyin. Karışım kaynadıktan sonra ateşten alın ve limon suyu ve bal ekleyin. Sarımsağı çıkarın ve sıcak bir şekilde servis edin.

50 yaşında bile 20 gözüküyorlar! Japon kadınların herkesten sakladığı sır! Gizli gizli içiyorlarmış! Gençlik formülleri ortaya çıktı...

SARIMSAK ÇAYININ FAYDALARI

Bağışıklık sağlığını iyileştirir

SON DAKİKA