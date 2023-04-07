50 yaşında bile 20 gözüküyorlar! Japon kadınların herkesten sakladığı sır! Gizli gizli içiyorlarmış! Gençlik formülleri ortaya çıktı...
Asyalıların genç görünme durumları tüm dünyada oldukça ünlü ve bununla ilgili birçok söylenti bulunuyor. 50 yaşında bile oldukça genç gözüken kadınların bakın sırrı neymiş. İşte Japon kadınların tükettiği o içecek...
07.04.2023 16:37 - Son Güncelleme: 07.04.2023 17:20
Tarihçiler, Mısırlıların, Yunanlıların, Romalıların, Çinlilerin, Japonların ve Yerli Amerikalıların tarih boyunca diyet ve tıbbi amaçlar için sarımsak kullandıklarına inanıyor.