5 yıldızlı otellerin gizli temizlik sırrı! Yumuşacık havlu ve çarşaflar için meğer bunu yapmak yeterliymiş! O yöntemle bembeyaz oluyor...
Otellerdeki çarşafların sık sık yıkanmasına rağmen nasıl bu kadar yumuşak ve beyaz olduğunu anlayamıyorsanız doğru yerdesiniz. 5 yıldızlı otellerin gizli temizlik sırlarını sizler için derledik. Bu yöntemlerle siz de evinizdeki havlu ve çarşafların geldiği hale inanamayacaksınız. İşte otel kalitesinde tertemiz çarşaf ve havluların sırrı...
SICAKLIĞI DOĞRU AYARLAYIN
Çamaşırları yıpranmadan temizleminin en ideal sıcaklığı; 40 ile 60 derece olarak değerlendiriliyor. Sanılanın aksine çamaşırları çok sıcak suda yıkadığınız takdir kumaş zarar görebilir ama ortalama bir sıcaklıkta bakteri ve toz akarlarından kurtulabilir aynı zamanda da nevresim takımlarınızın ve diğer çamaşırların ömrünü uzatırsınız.
LEKELERE SERPİN VE SONRA YIKAYIN
Çamaşırdan kahve ve şarap gibi inatçı lekeleri çıkarmak için, kirli çamaşır tuzlu suyun içine yatırın ve 1 saat bekletin. Leke çıktığında çamaşır yıkamanız yeterli olacaktır. Çamaşırdaki sararma için ise deterjanı koyarken, detarjan gözüne yarım bardak karbonat da ekleyin. Böylece hem lekelerden kurtulacaksınız hem de çamaşırlarınızın kötü kokmasını önleyeceksiniz.
ÇAMAŞIRLARI HIZLI KURUTMAK İÇİN
Uzmanlar yıkanmış çamaşırları güneşte kuruturak aslında kıyafetlerin ömrünü kısalttığımızı söylüyor. Bunun için de kurutma makinelerini öneriyor. Tabii ülkemizde herkesin evinde çamaşır kurutma makinesi yok. Ama olanlar için yeni yıkanmış çamaşırları en hızlı kurutma yöntemi tenis topu. Tenis topu özellikle havlularınızı hızlıca kurutup, yumuşamasını sağlayacak. Eğer evde kurutma makinesine sahip değilseniz; o zaman havlularınızı yıkadıktan sonra tenis topunu makinenin içine atın ve daha sonra tekrar kurutma modunda çalıştırın.