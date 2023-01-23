5 yıldızlı otellerin gizli temizlik sırrı! Yumuşacık havlu ve çarşaflar için meğer bunu yapmak yeterliymiş! O yöntemle bembeyaz oluyor...

ÇAMAŞIRLARI HIZLI KURUTMAK İÇİN

Uzmanlar yıkanmış çamaşırları güneşte kuruturak aslında kıyafetlerin ömrünü kısalttığımızı söylüyor. Bunun için de kurutma makinelerini öneriyor. Tabii ülkemizde herkesin evinde çamaşır kurutma makinesi yok. Ama olanlar için yeni yıkanmış çamaşırları en hızlı kurutma yöntemi tenis topu. Tenis topu özellikle havlularınızı hızlıca kurutup, yumuşamasını sağlayacak. Eğer evde kurutma makinesine sahip değilseniz; o zaman havlularınızı yıkadıktan sonra tenis topunu makinenin içine atın ve daha sonra tekrar kurutma modunda çalıştırın.