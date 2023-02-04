5 Şubat ASLAN DOLUNAYI! Bu burçlar kurşun döktürsün! 5 Şubat 2023 Aslan dolunayı Oğlak, Akrep, Yengeç, Boğa, Başak, Koç burcuna etkileri neler?

KOÇ

Cesur ve konfor alanınızın dışına çıkmaya istekli olsanız da, bu süre zarfında bir şey egonuzu tetikliyor olabilir. Hobileriniz, tutku ve aşk dilinizle ilgili temalar vurgulanıyor. Farklı kazanç yöntemleri peşinde olabilirsiniz. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle olan ilişkilerde bazı gerginlikler yaşanabilir.