5 kişiden 1'i bile tam göremiyor! Çemberde ilk fark ettiğin renk en güçlü refleksini işaret edecek!
Ortada siyah bir çemberin yer aldığı görsel yeni bir optik yanılsama olarak karşımıza çıktı. Bu görsel durağan bir görüntü olmasına rağmen insanların büyük çoğunluğuna genişleyen bir boşluk gibi görünüyor. Yapılan araştırmalar, insan gözünün karanlık bir alana girdiğinde bile görüş alanını sağlayacak kadar güçlü olduğunu gösteriyor ve bu görselde çoğu kişi farklı renkler tespit ediyor. Peki, bu resimde ilk olarak hangi rengi görüyorsunuz? Gördüğünüz ilk renk en güçlü refleksinizi ortaya çıkaracak.
24.02.2023 09:29 - Son Güncelleme: 24.02.2023 09:29
5 kişiden 1'i bile tam göremiyor. Çemberde ilk fark ettiğin renk en güçlü refleksini işaret edecek. Karanlık bir yuvarlak hattın yer aldığı bu optik yanılsama kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Son derece dinamik olan bu yanılsama beynimizi kandırmakta o kadar etkilidir ki gerçekten karanlık bir alana doğru ilerliyormuşuz beklentisiyle göz bebeklerimizin daha fazla ışığa izin vermesi için bir genişleme refleksine neden olur. Peki, burada ilk olarak ne görüyorsun? Hep birlikte incelemeye başlayabiliriz.