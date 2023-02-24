5 kişiden 1'i bile tam göremiyor. Çemberde ilk fark ettiğin renk en güçlü refleksini işaret edecek. Karanlık bir yuvarlak hattın yer aldığı bu optik yanılsama kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Son derece dinamik olan bu yanılsama beynimizi kandırmakta o kadar etkilidir ki gerçekten karanlık bir alana doğru ilerliyormuşuz beklentisiyle göz bebeklerimizin daha fazla ışığa izin vermesi için bir genişleme refleksine neden olur. Peki, burada ilk olarak ne görüyorsun? Hep birlikte incelemeye başlayabiliriz.