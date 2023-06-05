5 Haziran 2023 Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi son dakika! SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ?

Sigaraya zam iddialarının ardından vatandaşlar sigara zammı sorgulaması yapıyor. Sosyal medyada gündeme gelen sigara zammı iddialarının ardından sigara kullanan vatandaşlar güncel sigara fiyat listesini sorguluyor. İddialara göre paket başına 5 TL civarında zam geldiği belirtiliyor. Peki, SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 5 Haziran Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi...