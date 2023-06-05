5 Haziran 2023 Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi son dakika! SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ?
"Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2023 sigaraya zam geldi mi?" soruları arama motorlarında hız kazandı. 5 Haziran güncel sigara fiyatları merak ediliyor.
05.06.2023 08:19 - Son Güncelleme: 05.06.2023 08:21
Sigaraya zam iddialarının ardından vatandaşlar sigara zammı sorgulaması yapıyor. Sosyal medyada gündeme gelen sigara zammı iddialarının ardından sigara kullanan vatandaşlar güncel sigara fiyat listesini sorguluyor. İddialara göre paket başına 5 TL civarında zam geldiği belirtiliyor. Peki, SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 5 Haziran Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi...