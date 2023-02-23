4500 TL ve altı telefonlar hangileridir? Cüzdan dostu modeller! Bir telefona 40.000 TL vermeyin! Xiaomi, Huawei...

Akıllı telefonların fiyatlarının artması nedeniyle insanlar bütçe dostu telefon arayışlarına devam ediyor. Pek, 4500 TL ve altı telefonlar hangileridir?

Yeni telefon almak isteyenlere en uygun fiyatlı akıllı telefon modellerini şu şekilde söyleyebiliriz.

· Xiaomi Redmi 9C 32 GB