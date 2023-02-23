4500 TL ve altı telefonlar hangileridir? Cüzdan dostu modeller! Bir telefona 40.000 TL vermeyin! Xiaomi, Huawei...
Cüzdan dostu modeller! Bir telefona 40.000 TL vermeyin! Akıllı cihazlar insanların vazgeçilmez ürünlerinden bir tanesidir. Son zamanlarda cep telefonları fiyatlarının artması insanları uygun fiyatlı cihazları aramasını sağlıyor. Uygun fiyatlı 4500 TL ve altı kaliteli cep telefonu seçenekleri de yer alıyor. Giriş seviyesi olarak kabul edilen akıllı cihazlar fiyatlarının karşılığını fazlasıyla verebiliyor.
23.02.2023 09:57 - Son Güncelleme: 23.02.2023 09:57