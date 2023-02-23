Vav TV İzle
Haberler Trend 4500 TL ve altı telefonlar hangileridir? Cüzdan dostu modeller! Bir telefona 40.000 TL vermeyin! Xiaomi, Huawei...

4500 TL ve altı telefonlar hangileridir? Cüzdan dostu modeller! Bir telefona 40.000 TL vermeyin! Xiaomi, Huawei...

Cüzdan dostu modeller! Bir telefona 40.000 TL vermeyin! Akıllı cihazlar insanların vazgeçilmez ürünlerinden bir tanesidir. Son zamanlarda cep telefonları fiyatlarının artması insanları uygun fiyatlı cihazları aramasını sağlıyor. Uygun fiyatlı 4500 TL ve altı kaliteli cep telefonu seçenekleri de yer alıyor. Giriş seviyesi olarak kabul edilen akıllı cihazlar fiyatlarının karşılığını fazlasıyla verebiliyor.

takvim.com.tr
23.02.2023 09:57 - Son Güncelleme: 23.02.2023 09:57
4500 TL ve altı telefonlar hangileridir? Cüzdan dostu modeller! Bir telefona 40.000 TL vermeyin! Xiaomi, Huawei...
Akıllı telefonların fiyatlarının artması nedeniyle insanlar bütçe dostu telefon arayışlarına devam ediyor. Pek, 4500 TL ve altı telefonlar hangileridir?
Yeni telefon almak isteyenlere en uygun fiyatlı akıllı telefon modellerini şu şekilde söyleyebiliriz.
· Xiaomi Redmi 9C 32 GB
GALERİ DEVAM EDİYOR
4500 TL ve altı telefonlar hangileridir? Cüzdan dostu modeller! Bir telefona 40.000 TL vermeyin! Xiaomi, Huawei...

· Huawei P Smart

4500 TL ve altı telefonlar hangileridir? Cüzdan dostu modeller! Bir telefona 40.000 TL vermeyin! Xiaomi, Huawei...

· Xiaomi Redmi 9A

4500 TL ve altı telefonlar hangileridir? Cüzdan dostu modeller! Bir telefona 40.000 TL vermeyin! Xiaomi, Huawei...

· Huawei Y6s

4500 TL ve altı telefonlar hangileridir? Cüzdan dostu modeller! Bir telefona 40.000 TL vermeyin! Xiaomi, Huawei...

2023 Cep telefonu fiyatları konusunda bu cihazlar cebinizi asla yakmıyor. Uygun fiyatlı akıllı telefon modellerini internet üzerinde bulabilirsiniz.

SON DAKİKA