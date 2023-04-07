4413 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetleriyle duyanları afallattı! Bana inanmayanlar 2028'e odaklansın dedi ve uyardı: Dünyadaki 7.8 milyar insanın hepsi... Lewis Walker, zaman yolculuğu yapmak için Avrupa'da son derece gizli bir askeri üsse gittiğini iddia ediyor. Walker'ın en dikkat çeken iddiası ise test edilmekte olan zaman makinesinin içerisine özel kıyafetler giyerek girdiğini söylemesi oldu. İddiasına göre 4413 yılına giden Walker kendisini son derece modern bir hastane odasında bulduğunu ve burada sadece robotların çalıştığını söyledi.