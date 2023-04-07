4413 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetleriyle duyanları afallattı! Bana inanmayanlar 2028'e odaklansın dedi ve uyardı: Dünyadaki 7.8 milyar insanın hepsi...
Lewis Walker ismi son zamanlarda internet dünyasında dolaşan bir isim haline geldi. Walker'ın iddiasına göre, İngiltere Savunma Bakanlığı'nda çalışan babası sayesinde zaman yolculuğu yapma fırsatı bulan Walker, zaman makinesinin test edilmesi aşamasında seçilen ilk kişi olduğunu belirtiyor. Yaptığı seyahat sonucunda da 4413 yılına ulaştığını söyleyen Walker bu iddialarıyla büyük bir tartışma yarattı. Walker'ın zaman makinesiyle ilgili söylediklerini duyunca çok şaşıracaksınız.
07.04.2023 10:03 - Son Güncelleme: 07.04.2023 10:03
4413 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetleriyle duyanları afallattı! Bana inanmayanlar 2028'e odaklansın dedi ve uyardı: Dünyadaki 7.8 milyar insanın hepsi... Lewis Walker, zaman yolculuğu yapmak için Avrupa'da son derece gizli bir askeri üsse gittiğini iddia ediyor. Walker'ın en dikkat çeken iddiası ise test edilmekte olan zaman makinesinin içerisine özel kıyafetler giyerek girdiğini söylemesi oldu. İddiasına göre 4413 yılına giden Walker kendisini son derece modern bir hastane odasında bulduğunu ve burada sadece robotların çalıştığını söyledi.
Lewis diğer zaman yolcularının gelecekte insan ırkının neslinin yok olacağını öngördüklerini söylüyor.