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Haberler Trend 4 burç Temmuz ayında resmen şahlanacak! O güne dikkat! Bir anda piyango vurabilir, evlenebilir veya istifa edebilirsiniz! Boğa, Aslan, Akrep, Yengeç...

4 burç Temmuz ayında resmen şahlanacak! O güne dikkat! Bir anda piyango vurabilir, evlenebilir veya istifa edebilirsiniz! Boğa, Aslan, Akrep, Yengeç...

Bu 4 burç Temmuz ayında resmen yeni bir dönüm noktası yaşayacak! Uzman astrologlar 2023 Temmuz için en şanslı ve en şanssız burçları açıkladı. Bazı tarihlerde ise gökyüzündeki hareketlenmeler burçları önemli bir şekilde etkileyebilir. İşte Temmuz 2023 burç yorumları...

takvim.com.tr
27.06.2023 23:01 - Son Güncelleme: 27.06.2023 23:01
4 burç Temmuz ayında resmen şahlanacak! O güne dikkat! Bir anda piyango vurabilir, evlenebilir veya istifa edebilirsiniz! Boğa, Aslan, Akrep, Yengeç...
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4 burç Temmuz ayında resmen şahlanacak! O güne dikkat! Bir anda piyango vurabilir, evlenebilir veya istifa edebilirsiniz! Boğa, Aslan, Akrep, Yengeç...

KOÇ

Temmuz ayının ilk haftası boyunca parti yapma arzusu sizin için güçlü. 10'undan sonra yaratıcılık artıyor. 20'sinde, başkalarının sizi alt etmesine izin vermeyin.

4 burç Temmuz ayında resmen şahlanacak! O güne dikkat! Bir anda piyango vurabilir, evlenebilir veya istifa edebilirsiniz! Boğa, Aslan, Akrep, Yengeç...

BOĞA

2'sinde, fevri bir şey yapmak için güçlü bir istek olabilir. 11'inde ve 12'sinde, olayları sizin yolunuzdan görme eğiliminde. 27'sinde, evde güzel şeyler yaşanabilir.

4 burç Temmuz ayında resmen şahlanacak! O güne dikkat! Bir anda piyango vurabilir, evlenebilir veya istifa edebilirsiniz! Boğa, Aslan, Akrep, Yengeç...

İKİZLER

1'inde, bir rüyanın sizin için parayla ilgili önemli bir mesajı olabilir. 7'sinde, sezginiz çok güçlü. 23'ünde, beklenmeyeni bekleyin.

4 burç Temmuz ayında resmen şahlanacak! O güne dikkat! Bir anda piyango vurabilir, evlenebilir veya istifa edebilirsiniz! Boğa, Aslan, Akrep, Yengeç...

YENGEÇ

7'sinde, arkadaşlarınızla çok iyi vakit geçirebilirsiniz. 16'sında ve 17'sinde parlıyorsunuz ve parlıyorsunuz. Beklenmedik bir durum muhtemelen 27'sinde olacağı için programları esnek tutun.

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