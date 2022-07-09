4 bankadan son dakika faiz depremi! Her şey sil baştan! 32 günlük vadeli mevduat hesabı ve kredi faizi değişti
Kur korumalı TL mevduat hesabı yerine bankaların yüksek hoş geldin faizi verilen mevduat hesapları ile birikim gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar en yüksek faiz oranlarını incelemeye başladılar. En yüksek faiz veren bankaları inceleyen vatandaşlar resmen yarışa giren bankalarına avantajlı mevduat civarlarına sahip hesaplarını tercih etmekte zorlanmaya başladı Fakat son dönemde hoş geldin faiz oranlarında da düşüş gözlemlendi. Peki Temmuz 2022'de güncel mevduat faiz oranları ne kadar? İşte yanıtı
09.07.2022 10:08 - Son Güncelleme: 09.07.2022 10:08
32 günlük vadeli Marifetli Hesap kapsamında 10.000 TL mevduat amacıyla 174,90 TL net kazanç seviyesi hesaplanmaktadır.