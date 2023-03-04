4-5-6 Mart 2023 PROMOSYON LİSTESİ: 12 banka imzaladı! Ziraat, Halkbank, İş, Garanti... Emekliye 15.000 TL ödeme!
EYT yasasıyla beraber emekli promosyonları hakkında aramalar hız kazandı. Mart ayı geldi, çattı. Bankalar promosyon yarışına şimdiden başladı. Rakamlar güncellendi. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? Mart ayı emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte detaylar.
EYT yasasının yürürlüğe girmesi ve emeklilik başvurularının alınmaya başlamasıyla birlikte gözler promosyon kampanyalarına çevrildi. Yasayla beraber 2 milyon 250 bin kişi emekli olurken, maaşlarını da Nisan ayında alacak. Bu aşamada müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar, EYT'lilere özel emekli promosyon ödemelerini güncelledi. Peki, Mart ayı emekli promosyonu ne kadar oldu? En yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte detaylar...
EYT SON DAKİKA HABERİ: YASA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.
Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. EYT düzenlemesi Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlandı ve emeklilik başvuru süreci de başladı.
EYT YASASI ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ? AKBAŞOĞLU AÇIKLADI!
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.