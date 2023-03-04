4-5-6 Mart 2023 PROMOSYON LİSTESİ: 12 banka imzaladı! Ziraat, Halkbank, İş, Garanti... Emekliye 15.000 TL ödeme!

EYT yasasının yürürlüğe girmesi ve emeklilik başvurularının alınmaya başlamasıyla birlikte gözler promosyon kampanyalarına çevrildi. Yasayla beraber 2 milyon 250 bin kişi emekli olurken, maaşlarını da Nisan ayında alacak. Bu aşamada müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar, EYT'lilere özel emekli promosyon ödemelerini güncelledi. Peki, Mart ayı emekli promosyonu ne kadar oldu? En yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte detaylar...