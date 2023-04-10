3812 yılından geldim kanıtlarım var dedi kehanetleri için bizzat nokta atışı tarih verdi! Tarihin en cafcaflı olayına hazır olun! 250 milyondan fazla insan... 3812 yılından geldiğini iddia eden kadının kehanetleri insanların şoktan şoka soktu. Zaman yolculuğu günümüzde hala tartışma konusu olan bir olay olarak biliniyor. Bazı insanlar bunun mümkün olabileceğini dile getirirken bazıları da imkansız olduğunu ifade ediyor.