3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile anında emekli olun! SGK'nın az bilinen erken emeklilik formülü!
SGK'nın az bilinen erken emeklilik formülü müjdesi geldi. Ülkemizde erken emeklilik ile ilgili SGK tarafından yapılan oldukça fazla formül bulunuyor. Bu kapsamda çalışma hayatını erken yaşlarda bitirerek emekli olmak isteyen vatandaşlar nasıl erken emekli olma ihtimalini araştırmaya başlamış bulunuyor. 15 sene çalışarak emekli olma konusu ile alakalı ise bilinmeyen detayların meydana çıkması çoğu vatandaşı ise heyecanlandırdı. 3.600 prim şartını yerine getiren ve 15 sene sigortalılık zamanını de tamamlayan bayan ve erkek sigortalıların erken emekli olabileceği birtakım haller belirlendi.
21.07.2022 10:18 - Son Güncelleme: 21.07.2022 10:18
İşte 15 Yıl Çalışan Memurlarda Süreç
Emekli Sandığı (4C) kapsamında yer alan ve alakalı kanunlarda tespit edilen şartlara göre, sakatlıkları ya da hastalıkları nedeniyle vazifeye alınan kamu personellerinin en az 15 sene hizmet zamanını doldurmaları durumunda emekli aylığı almaya hak kazandıkları aktarılıyor.