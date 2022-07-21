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3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile anında emekli olun! SGK'nın az bilinen erken emeklilik formülü!

SGK'nın az bilinen erken emeklilik formülü müjdesi geldi. Ülkemizde erken emeklilik ile ilgili SGK tarafından yapılan oldukça fazla formül bulunuyor. Bu kapsamda çalışma hayatını erken yaşlarda bitirerek emekli olmak isteyen vatandaşlar nasıl erken emekli olma ihtimalini araştırmaya başlamış bulunuyor. 15 sene çalışarak emekli olma konusu ile alakalı ise bilinmeyen detayların meydana çıkması çoğu vatandaşı ise heyecanlandırdı. 3.600 prim şartını yerine getiren ve 15 sene sigortalılık zamanını de tamamlayan bayan ve erkek sigortalıların erken emekli olabileceği birtakım haller belirlendi.

21.07.2022 10:18 - Son Güncelleme: 21.07.2022 10:18
3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile anında emekli olun! SGK’nın az bilinen erken emeklilik formülü!

15 senelik hizmet süresine sahip kişiler, 3.600 prim gününü tamamladığında emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Fakat bu hal yalnızca belirli kişileri kapsıyor. Eylül 1999 senesi evvel sigortalı olanlar ve bu kapsamda tespit edilen yaş şartını da sağlayanlar erken emekli olabilecekler.

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3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile anında emekli olun! SGK’nın az bilinen erken emeklilik formülü!

Erken Emeklilik İçin Yaş Kaçtır?

15 senelik hizmet zamanını tamamlayan ve 3.600 prim koşulunu gerçekleştiren bayan ve erkek sigortalı çalışanlar belirli hallerde erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.

3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile anında emekli olun! SGK’nın az bilinen erken emeklilik formülü!

Burada oldukça dikkat edilmesi gereken temel neden ise 8 Eylül 1999 tarihine dikkat etmek. Bu tarihten evvel sigorta başlangıcı olanlar, sigortalılık zamanını bitirmesi ve 3.600 prim koşulunu da sağlamasının sonrasında yaş koşuluna göre emekli olabilecek.


3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile anında emekli olun! SGK’nın az bilinen erken emeklilik formülü!

Yaş koşulu söz hususu hizmet zamanı ve prim gün adedinin tamamlandığı tarih temel alınarak belirlenmektedir. Bu koşulları gerçekleştiren bayan sigortalılar 50, erkek sigortalılar ise 55 yaşında emeklilik hakkını elde edebilmektedir.

3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile anında emekli olun! SGK’nın az bilinen erken emeklilik formülü!

İşte 15 Yıl Çalışan Memurlarda Süreç

Emekli Sandığı (4C) kapsamında yer alan ve alakalı kanunlarda tespit edilen şartlara göre, sakatlıkları ya da hastalıkları nedeniyle vazifeye alınan kamu personellerinin en az 15 sene hizmet zamanını doldurmaları durumunda emekli aylığı almaya hak kazandıkları aktarılıyor.

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