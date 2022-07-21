3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile anında emekli olun! SGK’nın az bilinen erken emeklilik formülü!

Burada oldukça dikkat edilmesi gereken temel neden ise 8 Eylül 1999 tarihine dikkat etmek. Bu tarihten evvel sigorta başlangıcı olanlar, sigortalılık zamanını bitirmesi ve 3.600 prim koşulunu da sağlamasının sonrasında yaş koşuluna göre emekli olabilecek.



