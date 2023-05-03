36 yıl sonra bir ilk... Yazınız kışa dönecek! Tam bitti denildiği an geri dönüyor! Bir gecede 11 derece birden...

Mayıs ayının ilk günlerinde hava durumu uyarıları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Sıcaklıkların düşeceği ve yağmurlu havanın devam edeceği tahmin ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Sivas ve Ardahan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında düşmesiyle mayıs ayının ilk gününde kar yağmıştı.