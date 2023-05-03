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36 yıl sonra bir ilk... Yazınız kışa dönecek! Tam bitti denildiği an geri dönüyor! Bir gecede 11 derece birden...

Son günlerde sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor. Öte yandan sağanak yağış ve soğuk hava dalgasıyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 5 günlük hava tahmin raporuna göre, bu hafta bazı bölgelerimizde yağış bekleniyor. Uzmanlar bu dönemin 1987 ya da 2004 yıllarında yaşanan bahar dönemini hatırlatacağını söyledi.

03.05.2023 16:35 - Son Güncelleme: 03.05.2023 16:38
36 yıl sonra bir ilk... Yazınız kışa dönecek! Tam bitti denildiği an geri dönüyor! Bir gecede 11 derece birden...

Mayıs ayının ilk günlerinde hava durumu uyarıları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Sıcaklıkların düşeceği ve yağmurlu havanın devam edeceği tahmin ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Sivas ve Ardahan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında düşmesiyle mayıs ayının ilk gününde kar yağmıştı.

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36 yıl sonra bir ilk... Yazınız kışa dönecek! Tam bitti denildiği an geri dönüyor! Bir gecede 11 derece birden...

YARINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞ MODUNA GEÇİYOR

Türkiye genelinde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor ve hava sıcaklıkları perşembe ve cuma günleri mevsim normalleri altına düşecek.

36 yıl sonra bir ilk... Yazınız kışa dönecek! Tam bitti denildiği an geri dönüyor! Bir gecede 11 derece birden...

36 YIL SONRA BİR İLK...

Uzmanlar 36 yıl önceki mayıs ayındaki kar yağışına dikkat çekti.

36 yıl sonra bir ilk... Yazınız kışa dönecek! Tam bitti denildiği an geri dönüyor! Bir gecede 11 derece birden...

Kar, fırtına ve soğuk havanın geleceği konusunda uyarılarda bulundu.

36 yıl sonra bir ilk... Yazınız kışa dönecek! Tam bitti denildiği an geri dönüyor! Bir gecede 11 derece birden...

MAYIS AYINDA KAR YAĞDI

Sivas ve Ardahan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında düşmesiyle mayıs ayının ilk gününde kar yağdı.

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