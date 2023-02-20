359 bin TL’ye 7 bin TL İNDİRİMLİ 0,99 FAİZLE araba! Bu modeller PEYNİR EKMEK gibi gidiyor! Clio, Hyundai, Dacia, Citroen...

Sıfır otomobil fiyatları ve kampanyaları en merak edilenler arasında yerini aldı. 359 bin TL'ye fyat performans olarak oldukça beğenilen Hyundai i10 modelinin kampanyası ise büyük ilgi çekti. Peki, en uygun sıfır otomobil fiyatları ne kadar? İşte Hyundai, Toyota, Opel, Peugeot, Renault, Kia, Citroen sıfır otomobil fiyat listesi...