35 dakikada tel tel ayrılan çörek tarifi! Derin dondurucuya atın 5 dakikada hazır! 3 gün bayatlamayan, mayasız, yumuşacık, kolay, çörek tarifi...
Tel tel ayrılan çörek tarifi kahvaltılarda, çayla birlikte tüketmek isteyenler tarafından merak ediliyor. 35 dakikada kolayca yapabileceğiniz bu tarifi misafirleriniz öve öve bitiremeyecek. Derin dondurucuya attığınızda ilk günkü tazeliğini koruyacak. İşte mayasız, kolay çörek tarifi...
04.05.2023 12:53 - Son Güncelleme: 04.05.2023 12:53
En kolay, mayasız, tel tel ayrılan çörek tarifini sizler için derledik. İşte tadına doyum olmayan kolay çörek tarifi...