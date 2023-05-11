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Haberler Trend 34 yıl öncesinden nokta atışı tahmin yapmışlar! "2024 yılına girildiği an..." Kahinlerin gurusu Simpsonlar yeni kehanetlerini bir bir sıraladı!

34 yıl öncesinden nokta atışı tahmin yapmışlar! "2024 yılına girildiği an..." Kahinlerin gurusu Simpsonlar yeni kehanetlerini bir bir sıraladı!

The Simpsons, uzun bir süredir Amerikan animasyon televizyon dizisi olarak büyük bir başarı elde etmiştir. Dizi, zaman içerisinde gerçekleşen bazı olayları öngörmesiyle izleyicileri şaşırtmış ve komplo teorilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dizinin 2023 yılındaki kehanetleri, dünya genelindeki enflasyon ve ekonomik krizlerin artış gösterdiği bir döneme denk gelmesiyle büyük ilgi uyandırmıştır. The Simpsons'un bir repliği, bu kehanetlerin üzerine tartışmaları ateşlemiştir. İnsanlar, dizinin 2024 yılına dair kehanetlerini mercek altına almışlardır.

11.05.2023 08:58 - Son Güncelleme: 11.05.2023 08:58
34 yıl öncesinden nokta atışı tahmin yapmışlar! 2024 yılına girildiği an... Kahinlerin gurusu Simpsonlar yeni kehanetlerini bir bir sıraladı!

Dünyanın en uzun soluklu dizileri arasında yer alan The Simpson son gelişmelerin ardından yine gündeme geldi. Bilindiği üzere The Simpson dizisi sürekli kehanetleriyle gündeme geliyor. Bu kapsamda dizide 2024 kehanetleri insanlar tarafından merak ediliyor. Simpsonlar bu kez yine ters köşe yaptı. Simpsonlar'ın 2024 kehanetleri şoke edecek türden. Dizi yine öyle şeyler tahmin etti ki duyanlar şaşırıp kalacak.

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34 yıl öncesinden nokta atışı tahmin yapmışlar! 2024 yılına girildiği an... Kahinlerin gurusu Simpsonlar yeni kehanetlerini bir bir sıraladı!

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tutuklanmasını bilen Simpsonlar Trump'ın 2024'te yeniden aday olacağını 2015 yılındaki bir bölümünde bilmiş.

34 yıl öncesinden nokta atışı tahmin yapmışlar! 2024 yılına girildiği an... Kahinlerin gurusu Simpsonlar yeni kehanetlerini bir bir sıraladı!

2024 yıılnda ABD merkezli bir savaşın çıkacağını ifade etti.

34 yıl öncesinden nokta atışı tahmin yapmışlar! 2024 yılına girildiği an... Kahinlerin gurusu Simpsonlar yeni kehanetlerini bir bir sıraladı!

İddiaya göre ABD'nin ilk hedefi Rusya olacak.

34 yıl öncesinden nokta atışı tahmin yapmışlar! 2024 yılına girildiği an... Kahinlerin gurusu Simpsonlar yeni kehanetlerini bir bir sıraladı!

Son kehanetleri ise iklim değişikliği ile ilgili.

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