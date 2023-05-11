34 yıl öncesinden nokta atışı tahmin yapmışlar! "2024 yılına girildiği an..." Kahinlerin gurusu Simpsonlar yeni kehanetlerini bir bir sıraladı!

Dünyanın en uzun soluklu dizileri arasında yer alan The Simpson son gelişmelerin ardından yine gündeme geldi. Bilindiği üzere The Simpson dizisi sürekli kehanetleriyle gündeme geliyor. Bu kapsamda dizide 2024 kehanetleri insanlar tarafından merak ediliyor. Simpsonlar bu kez yine ters köşe yaptı. Simpsonlar'ın 2024 kehanetleri şoke edecek türden. Dizi yine öyle şeyler tahmin etti ki duyanlar şaşırıp kalacak.