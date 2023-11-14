32 yıl boyunca uyuyan Karolina Olsson'ın hikayesi! 13 yaşındayken diş ağrısıyla yatağa girdi ve bir daha kıpırdayamadı

İsveç'te doğan Karolina Olsson 'ın 32 yıl boyunca uyanmaması dünyanın en çok konuşulan vakaları arasına girdi. 4 kardeşi ve ailesiyle Oknö adasında yaşayan Karolina Olsson sakin bir hayat sürüyordu ancak yaşantısı 32 yıl süren aralıksız uykusunun ardından tamamen değişti.

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SIRADAN BİR GÜN BAMBAŞKA BİR HAL ALDI

Bir gün okuldan eve dönerken ayağı takılan Karolina Olsson, başını sert bir şekilde kaldırımına çarptı. Ardından hayatına devam eden ve yarası da zamanla iyileşen Karolina'nın hayatı 22 Şubat 1876'da içtiği bir çorbadan sonra değişti. Yemek yerken dişi ağrıyan genç kıza ailesi uyumasını önerdi. Yatağa giderken 32 yıl boyunca uyuyacağını ise kimse tahmin edemezdi.