SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Trend Galerileri

32 yıl boyunca uyuyan Karolina Olsson'ın hikayesi! 13 yaşındayken diş ağrısıyla yatağa girdi ve bir daha kıpırdayamadı

1842 yılında doğan Karolina Olsson, olağanüstü bir uyku bozukluğuyla tanınan ve tam 32 yıl boyunca uykusuna gömülen bir yaşam sürdü. 13 yaşındayken derin bir uykuya dalan Olsson, bu süre zarfında hiç uyanmadı ve yatağına hapsoldu. Bu tuhaf durum, tıp camiasını ve halkı şaşırttı, onlarca teori ve spekülasyona neden oldu. Ailesi, onun 32 yıl süren uykusunda yanında durarak umutla bir uyanış bekledi. Ancak bu süre zarfında herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. İsveç halkı, Karolina Olsson'u "Uyuyan Güzeli" olarak tanıdı ve onun hikayesi, bilimsel merakı körükledi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 16:08 Güncelleme 14 Kasım 2023, 16:13
32 yıl boyunca uyuyan Karolina Olsson’ın hikayesi! 13 yaşındayken diş ağrısıyla yatağa girdi ve bir daha kıpırdayamadı 1

13 yaşındayken diş ağrısıyla bir gece uyumaya gitti ve 32 sene boyunca uyanmadı! Karolina Olsson'ın tıp tarihine geçen hikayesi akıllara durgunluk veren cinsetten.

32 yıl boyunca uyuyan Karolina Olsson’ın hikayesi! 13 yaşındayken diş ağrısıyla yatağa girdi ve bir daha kıpırdayamadı 2

İsveç'te doğan Karolina Olsson'ın 32 yıl boyunca uyanmaması dünyanın en çok konuşulan vakaları arasına girdi. 4 kardeşi ve ailesiyle Oknö adasında yaşayan Karolina Olsson sakin bir hayat sürüyordu ancak yaşantısı 32 yıl süren aralıksız uykusunun ardından tamamen değişti.

32 yıl boyunca uyuyan Karolina Olsson’ın hikayesi! 13 yaşındayken diş ağrısıyla yatağa girdi ve bir daha kıpırdayamadı 3

SIRADAN BİR GÜN BAMBAŞKA BİR HAL ALDI

Bir gün okuldan eve dönerken ayağı takılan Karolina Olsson, başını sert bir şekilde kaldırımına çarptı. Ardından hayatına devam eden ve yarası da zamanla iyileşen Karolina'nın hayatı 22 Şubat 1876'da içtiği bir çorbadan sonra değişti. Yemek yerken dişi ağrıyan genç kıza ailesi uyumasını önerdi. Yatağa giderken 32 yıl boyunca uyuyacağını ise kimse tahmin edemezdi.

SON DAKİKA