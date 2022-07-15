Vav TV İzle
Haberler Trend 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları arşa çıktı! Yastık altında TL'niz varsa hiç düşünmeyin hemen bunu yapın! Aylık 10 bin TL alın

32 günlük vadeli mevduat faiz oranları arşa çıktı! Yastık altında TL'niz varsa hiç düşünmeyin hemen bunu yapın! Aylık 10 bin TL alın

Türkiye'de bankacılık sektörünün önde gelen bankaları vadeli mevduat hesaplarında faiz oranlarını geri çekmeye başladılar. Kısa vakit evvel yüzde 20'ler seviyelerine kadar çıkan mevduat faiz oranları, son dönemde tekrardan bu seviyelerin altına düştü. Fakat hala çoğu banka yüksek oranlar 32 günlük en yüksek mevduat faiz getirisini sunuyor.

takvim.com.tr
15.07.2022 12:20 - Son Güncelleme: 15.07.2022 12:21
Yastık altında TL’niz varsa hiç düşünmeyin hemen bunu yapın! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları arşa çıktı! Aylık 10 bin TL alın

Bankalar vadeli TL mevduat hesaplarında faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. Vatandaşlar ise birikimlerini değerlendirmek amacıyla en doğru yatırım araçlarını incelemeye başladı. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına olan ilginin yükselmesi ile başlayan yarış ardından bankalar faiz oranlarını da yavaş yavaş düşürmeye başladı. Kenarda TL birikimi olanlar ise en yüksek mevduat faiz civarlarına sahip bankaların hesaplarını tercih ederek kısa vadede birikimlerini katlayabilirler. Peki, 32 günlük en yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte bankaların güncel TL vadeli mevduat hesapları

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yastık altında TL’niz varsa hiç düşünmeyin hemen bunu yapın! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları arşa çıktı! Aylık 10 bin TL alın
Bankaların Mevduat Faiz Oranları Ne Kadar?
En yüksek mevduat faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere %23,00 ile cazip teklifler yayınlayan banka önderliği elinde tutuyor.
Yastık altında TL’niz varsa hiç düşünmeyin hemen bunu yapın! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları arşa çıktı! Aylık 10 bin TL alın

Alternatif Bank ve Fibabanka doğrultusundan verdiği yüksek oranlar, avantajlı vadeli mevduat hesap özellikleri yardımıyla de öne çıkmayı başarıyor.

Yastık altında TL’niz varsa hiç düşünmeyin hemen bunu yapın! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları arşa çıktı! Aylık 10 bin TL alın

Kısa vadede en cazip faiz getirisinden yararlanmak isteyenlere yüksek oranlar yayınlayan çoğu banka, son zamanlarda faizleri tekrardan aşağı çekti.

Yastık altında TL’niz varsa hiç düşünmeyin hemen bunu yapın! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları arşa çıktı! Aylık 10 bin TL alın

32 günlük en yüksek faiz veren bankalar:

· ING Bank e - Turuncu Hesap Faiz Oranı: %22

· Denizbank E - Mevduat Hesap Faiz Oranı: %20,00

SON DAKİKA