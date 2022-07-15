32 günlük vadeli mevduat faiz oranları arşa çıktı! Yastık altında TL'niz varsa hiç düşünmeyin hemen bunu yapın! Aylık 10 bin TL alın

Bankalar vadeli TL mevduat hesaplarında faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. Vatandaşlar ise birikimlerini değerlendirmek amacıyla en doğru yatırım araçlarını incelemeye başladı. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına olan ilginin yükselmesi ile başlayan yarış ardından bankalar faiz oranlarını da yavaş yavaş düşürmeye başladı. Kenarda TL birikimi olanlar ise en yüksek mevduat faiz civarlarına sahip bankaların hesaplarını tercih ederek kısa vadede birikimlerini katlayabilirler. Peki, 32 günlük en yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte bankaların güncel TL vadeli mevduat hesapları