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Haberler Trend 30 dakika sonra gözlerinize inanamayacaksınız! Derzleri kar gibi beyazlatacak! Fayans arasındaki silikonu gıcır gıcır yapan formül...

30 dakika sonra gözlerinize inanamayacaksınız! Derzleri kar gibi beyazlatacak! Fayans arasındaki silikonu gıcır gıcır yapan formül...

Fayans aralarındaki kirli görünümden şikayetçi olanlara mucize formül! Ne yaparsanız yapın fayans arasındaki silikon beyazlamıyorsa bu yöntemi denemelisiniz. Zamanla kararan silikonları 30 dakika içerisinde kar beyazı yapabilirsiniz. İşte ışıl ışıl banyonun sırrı...

takvim.com.tr
23.05.2023 11:37 - Son Güncelleme: 23.05.2023 11:37
30 dakika sonra gözlerinize inanamayacaksınız! Derzleri kar gibi beyazlatacak! Fayans arasındaki silikonu gıcır gıcır yapan formül...

Silikonlar zamanla bozularak küf ve tozun etkisiyle simsiyah bir hale gelebilir. Bu durumdan şikayetçi olan birçok kişi derzleri temizlemenin yollarını arıyor. İşte fayans aralarını bembeyaz yapacak o formül...

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30 dakika sonra gözlerinize inanamayacaksınız! Derzleri kar gibi beyazlatacak! Fayans arasındaki silikonu gıcır gıcır yapan formül...

KARARAN SİLİKON NASIL TEMİZLENİR?

Kararan silikonu temizlemenin en bilindik yöntemlerinden birisi çamaşır suyudur. Hafif nemlendirilmiş yüzeye çamaşır suyu dökün ve fırça veya sünger yardımıyla iyice ovalayın. Ortalama 30 dakika kadar durulamayın. Daha sonra ılık su yardımıyla durulayın.

30 dakika sonra gözlerinize inanamayacaksınız! Derzleri kar gibi beyazlatacak! Fayans arasındaki silikonu gıcır gıcır yapan formül...

Kararan silikonu temizlemek için kullanılan bir başka yöntem ise mineralli krem temizleyicilerdir. Nemli bir beze mineralli krem temizleyici dökün ve rengi değişmiş bölgeyi temizleyin. Daha sonra ılık suyla temizleyin.

30 dakika sonra gözlerinize inanamayacaksınız! Derzleri kar gibi beyazlatacak! Fayans arasındaki silikonu gıcır gıcır yapan formül...

Kararmış silikondan kurtulmanın en kolay yolu silikonu söküp baştan silikon uygulamaktır. Eğer bu mümkün değilse renkli silikon alıp rengini değiştirebilirsiniz.

30 dakika sonra gözlerinize inanamayacaksınız! Derzleri kar gibi beyazlatacak! Fayans arasındaki silikonu gıcır gıcır yapan formül...

KABARTM TOZU MUCİZESİ

Kararmış silikonların temizlenmesi için kabartma tozunu suyla karıştırıp macun kıvamına getirİN.

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