30 dakika sonra gözlerinize inanamayacaksınız! Derzleri kar gibi beyazlatacak! Fayans arasındaki silikonu gıcır gıcır yapan formül...
Fayans aralarındaki kirli görünümden şikayetçi olanlara mucize formül! Ne yaparsanız yapın fayans arasındaki silikon beyazlamıyorsa bu yöntemi denemelisiniz. Zamanla kararan silikonları 30 dakika içerisinde kar beyazı yapabilirsiniz. İşte ışıl ışıl banyonun sırrı...
23.05.2023 11:37 - Son Güncelleme: 23.05.2023 11:37
Silikonlar zamanla bozularak küf ve tozun etkisiyle simsiyah bir hale gelebilir. Bu durumdan şikayetçi olan birçok kişi derzleri temizlemenin yollarını arıyor. İşte fayans aralarını bembeyaz yapacak o formül...