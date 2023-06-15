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3 günde bağırsakları resetliyor! Kabızlık, ishal, kolit, sindirim sistemi hastalıklarını çözen formül! Her akşam...

Sindirim sistemi hastalıklarının formülü ortaya çıktı. Bazı yöntemler oldukça etkili olmakla birlikte kısa sürede kabızlık ve ishal gibi sorunları ortadan kaldırabilir. 3 gün boyunca düzenli olarak tüketildiğinde bağırsaklarınız yenilenmiş gibi olacak. İşte sindirim sistemi sorunlarını ortadan kaldıracak bir yöntem...

takvim.com.tr
15.06.2023 11:53 - Son Güncelleme: 15.06.2023 11:53
3 günde bağırsakları resetliyor! Kabızlık, ishal, kolit, sindirim sistemi hastalıklarını çözen formül! Her akşam...

Kabızlık, ishal gibi birçok bağırsak rahatsızlığın çözümü burada yatıyor. Çok sık rastalanan sindirim sistemi sorunları kolaylıkla tedavi edebilrisiniz. İşte bağırsaklarını kolaylıkla sağlığına kavuşturacak yöntemler...

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3 günde bağırsakları resetliyor! Kabızlık, ishal, kolit, sindirim sistemi hastalıklarını çözen formül! Her akşam...

Tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi besinler yüksek posa (lif) içeriği sayesinde bağırsak dostudur.

3 günde bağırsakları resetliyor! Kabızlık, ishal, kolit, sindirim sistemi hastalıklarını çözen formül! Her akşam...

Kefir, dost bakteriler sağlamak için en iyi besindir.

3 günde bağırsakları resetliyor! Kabızlık, ishal, kolit, sindirim sistemi hastalıklarını çözen formül! Her akşam...

Bağırsaklara iyi gelen besinlerden biri de yoğurt.

3 günde bağırsakları resetliyor! Kabızlık, ishal, kolit, sindirim sistemi hastalıklarını çözen formül! Her akşam...

Turşu da iyi bir probiyotik.

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