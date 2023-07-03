3 burç ıssız adamdan daha beter! Evleneceğiniz kişiye dikkat! Sevgiliniz bu burçtansa vay halinize...

KOÇ ERKEĞİ

Bu burcun erkekleri zorlu ve ilginçtir. Sizi sık sık ağlatabilecekleri bencil bir yanları vardır. Her zaman istediklerini elde etmek isterler ve sonunda sizin fikriniz onlar için önemli olmaz çünkü kimsenin karışmasını sevmezler. Hassas taraflarını arka planda tutma eğilimindedirler. sizi incitmeye veya incitmeye devam eden o soğuk, zalim adamlardan birine dönüşebilirler. Toksik davranışları tam bir zehirdir!