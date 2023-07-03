3 burç ıssız adamdan daha beter! Evleneceğiniz kişiye dikkat! Sevgiliniz bu burçtansa vay halinize...
Erkeklerin sahip olabileceği en kötü burçları sizler için derledik. Sevgiliniz veya eşiniz bu burca sahipse üzülmeyin. Onları daha yakından tanıyarak uyumlu bir ilişki sürdürebilirsiniz. Fakat bu 3 burcun diğer burçlara göre en zor anlaşılan erkek burçlarından olduğunu söyleyebiliriz. İşte ıssız adam gibi davranan, en toksik ilişkiyi yaşayacağınız o burçlar...
Erkekler için en kötü burçlar ortaya çıktı. Burçların gücüne inanıyorsanız, bugüne kadarki en kötü burçlar listesinde kimden uzak duracağınızı sizler için derledik. İşte anlaşması en zor erkek burçları...
KOÇ ERKEĞİ
Bu burcun erkekleri zorlu ve ilginçtir. Sizi sık sık ağlatabilecekleri bencil bir yanları vardır. Her zaman istediklerini elde etmek isterler ve sonunda sizin fikriniz onlar için önemli olmaz çünkü kimsenin karışmasını sevmezler. Hassas taraflarını arka planda tutma eğilimindedirler. sizi incitmeye veya incitmeye devam eden o soğuk, zalim adamlardan birine dönüşebilirler. Toksik davranışları tam bir zehirdir!
AKREP ERKEĞİ
Akrep erkekleri, kontrol edici, manipülatif ve aldatıcı oldukları için erkekler için zodyakın en nefret edilen ikinci işaretidir.Bu burçta doğan erkekler kendilerine yalan söylenmesinden nefret ederler ama başkalarını aldatmaktan çekinmezler. Güç ve kontrolü her şeyden çok arzularlar ve istediklerini elde etmek için ne gerekiyorsa yaparlar. Akrep erkekleri delicesine aşık olmadıkça sadakatsiz olabilirler ve gizli işlerini saklamakta mükemmeldirler.
YALNIZ KALMAYI SEVEN 5 BURÇ
1 AKREP BURCU
Akrep burçları sevdikleri insanla bir arada olmaktan çok hoşlanır. Ancak zaman zaman yalnız kalmaya ihtiyaç duyarlar. Akrep burçları, partide veya herhangi bir toplantıda rastgele insanlarla sohbet ederken bulmamak için sevdikleri insanların arkadaşlığını ararlar. Kendi düşüncelerini ve duygularını hissetmeye ihtiyaç duydukları için yalnız kalmayı seçer. Tek başına olduklarında hayatlarını daha kolay sürdürürler.