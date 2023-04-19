3 burç için son düzlüğe giriyoruz. Köklü değişikliklere hazır olun. Bir devir kapanıyor derken... Şans kapınızı çalacak. Genel olarak güneş tutulmalar yeni başlangıçlar için bir fırsat olarak görülüyor. Bu dönemde pek çok insan hayatlarında yeni hedefler belirleyecek ve mevcut hedeflerini de revize edecek. Tutulma aynı zamanda kişisel gelişim ve büyüme için bir fırsat sunacak. Şimdi tutulmanın burçlara olan etkisini tek tek ele alacağız.