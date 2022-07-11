3 ay ertelemeyle ihtiyaç kredisi verilecek! SMS ile başvuru yapmak mümkün! 50 bin TL anında hesapta!

Vatandaşların çoğalan nakit gereksinimleri kamu bankalarından verdiği kredi destekleriyle de giderilmeye çalışılıyor. Son dönemde yaşam pahalılığının artmasının sonrasında gelen makul tüketici kredileri bankaların faizleri düşürmesiyle daha da avantajlı duruma geldi. SMS ile Vakıfbank üzerinden rahatça kredi başvurunuzu yaparak gereksiniminiz olan nakit desteğinden hemen yararlanabilirsiniz.