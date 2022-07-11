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3 ay ertelemeyle ihtiyaç kredisi verilecek! SMS ile başvuru yapmak mümkün! 50 bin TL anında hesapta!

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Vakıfbank, düşük faiz oranları ve süratli müracaat işlemleri ve makul geri ödeme seçenekleriyle vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi kişilerin nakit desteğinden yararlanabildiği kredi kapsamında avantajlı faiz oranları uygulanmaktadır. Kamu çalışanlarından emeklilere, özel sektör çalışanlarından daha çoğu değişik kesimden vatandaşın nakit gereksinimleri amacıyla verilebilecek kredi, aylık düşük taksit oranlarıyla da ilgi görüyor. Peki Vakıfbank tüketici kredisi kampanyası şartları ve üstünlükleri neler? İşte detaylar&hellip;

takvim.com.tr
11.07.2022 10:49 - Son Güncelleme: 11.07.2022 10:49
3 ay ertelemeyle ihtiyaç kredisi verilecek! SMS ile başvuru yapmak mümkün! 50 bin TL anında hesapta!

Vatandaşların çoğalan nakit gereksinimleri kamu bankalarından verdiği kredi destekleriyle de giderilmeye çalışılıyor. Son dönemde yaşam pahalılığının artmasının sonrasında gelen makul tüketici kredileri bankaların faizleri düşürmesiyle daha da avantajlı duruma geldi. SMS ile Vakıfbank üzerinden rahatça kredi başvurunuzu yaparak gereksiniminiz olan nakit desteğinden hemen yararlanabilirsiniz.

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3 ay ertelemeyle ihtiyaç kredisi verilecek! SMS ile başvuru yapmak mümkün! 50 bin TL anında hesapta!

3 Ay Ödemesiz

Vatandaşların bütün gereksinimleri amacıyla Vakıfbank İhtiyaç Kredisi fırsatından yararlanması hedefleniyor. Cazip faiz oranları ve esnek olarak geri ödeme seçenekleriyle verilen kredi çoğu kesimden vatandaşa nakit gereksinimlerinde destek olacak.

3 ay ertelemeyle ihtiyaç kredisi verilecek! SMS ile başvuru yapmak mümkün! 50 bin TL anında hesapta!

Özel sektör çalışanları, kamu çalışanları ve emeklilerin de yararlanabildiği kredi 3 ay ödemesiz dönemli olarak kullanılabilmektedir. Kredi müracaatı onaylanan vatandaşlar ödemelerine 3 ay sonra başlayabilecekler.

3 ay ertelemeyle ihtiyaç kredisi verilecek! SMS ile başvuru yapmak mümkün! 50 bin TL anında hesapta!

Esnek ödeme seçeneklerine yer verdiği kredi kapsamında 3 ay ödemesiz devresinin yanı sıra bütçelerine göre kişilerin seçenek başka ödeme seçeneklerinden de yararlanması mümkündür.

3 ay ertelemeyle ihtiyaç kredisi verilecek! SMS ile başvuru yapmak mümkün! 50 bin TL anında hesapta!

Vakıfbank'ın avantajlı tüketici kredisinden yararlanmak isteyenler geri ödeme planlarını değişik avantajlardan yararlanarak oluşturabilirler. Vakıfbank tüketici kredisi taksit ödeme seçenekleri:

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