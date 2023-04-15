3, 2, 1 süre başladı! 63 sayısıyla dolu fotoğrafta 36’yı bulabilir misin? Bu cumartesi bulmacasını insanların sadece %8’i 11 saniyenin altında çözebiliyor!

Bu cumartesi bulmacası yalnızca yüksek IQ'lu insanların 11 saniyenin altında çözebileceği bir zeka oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Açık mavi bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde yazılmış 63 sayısının yer aldığı bir fotoğrafın içinde 36 sayısını bulmaya çalıştığınız bu oyun ilk bakışta kolay gibi görünse de aslında oldukça zorlayıcı bir yapısı var.