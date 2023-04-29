3, 2, 1 süre başladı! 37 sayısıyla dolu fotoğrafta 73’ü bulabilir misin? Bu cumartesi bulmacasını insanların sadece %2’si 5 saniyenin altında çözebilir!

Bu bulmaca yalnızca yüksek IQ'lu insanların 5 saniyenin altında çözebileceği bir zeka oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Açık mavi bir arka plan üzerinde düzenli bir şekilde yazılmış 37 sayısının yer aldığı bir fotoğrafın içinde 73 sayısını bulmaya çalıştığınız bu oyun ilk bakışta kolay gibi görünse de aslında oldukça zorlayıcı bir yapısı var. İlk olarak fotoğrafın tamamını dikkatlice inceleyin ve sayıları tek tek taramayın.