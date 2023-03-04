2858 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi! Bu 5 günü bir köşeye not edin! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi bomba iddialar ortaya attı. Bu kişi videosunda 2024 yılında bazı şaşırtıcı olaylar yaşanacağını öne sürdü. Zaman yolcusunun iddiaları arasında en dikkat çekeni, 2024 yılında bazı insanların süper güç sahibi olacağı yönünde oldu. Bu iddia, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü ve hatta bazıları "Umarım süper güç kazananlardan biri ben olurum" şeklinde yorumlar yaptı.
2858 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi. Bu 5 günü bir köşeye not edin. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi, 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahsetti. Ortaya attığı kehanetleriyle duyanları resmen şaşkına çevirdi. En dikkat çekenlerden birisi de süper güç sahibi olacak insanlardı. Kullanıcıların bazıları bu videonun altına "Umarım süper güç kazananlardan biri ben olurum" şeklinde yorumlar yaptı.
BU 5 GÜNÜ BİR KÖŞEYE NOT EDİN!
Kendini '2858 yılından bir zaman yolcusu' olarak tanımlayan kişi öyle iddialar ortaya attı ki duyanlar şaştı kaldı.
Binlerce beğeni alan videoya "Ben 2858 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum, 2024'te gelecek bu 5 tarihi unutmayın." sözleriyle başlayan kişi kehanetlerini peş peşe sıraladı.
İNSANLARIN KAFASINI KARIŞTIRDI
Kullanıcılar zaman yolcusunun iddialarını abartılı buldu ve "Geçen yıl ki kehanetlerin hiçbiri tutmadı. Hala bekliyorum" gibi ifadeler kullandı.