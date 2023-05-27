28 MAYIS 2023 SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI! ✉ YSK il il ve ilçe ilçe Cumhurbaşkanı seçim sonuçları! Toplam oy oranları anlık liste...
81 ildeki milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını merak ediyor. Seçim için geri sayım artık sona erdi. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını takip etmek için bu sayfayı kullanabilirsiniz. Sonuçlar en hızlı ve güvenilir bilgilerle takvim.com.tr adresinde saniye saniye güncellenecektir. İşte merak edilenler...
27.05.2023 21:18 - Son Güncelleme: 27.05.2023 21:18
Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ile toplam oy oranları hakkında aramalar hız kazandı. 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek seçimlerde 13. Cumhurbaşkanı seçiliyor. 28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun cevabı belli olacak...
28 MAYIS SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
*Seçim yasakları kapsamında yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.
*Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla yarın saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.