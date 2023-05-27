28 MAYIS 2023 SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI! ✉ YSK il il ve ilçe ilçe Cumhurbaşkanı seçim sonuçları! Toplam oy oranları anlık liste...

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlarca vatandaş bir kez daha sandık başına gidiyor. 08:00'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek.