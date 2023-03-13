2749 yılına gittim geldim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi! 2025 yılını bir köşeye not edin! Şehirler havada, her şey bedava...

2749 yılına gittim geldim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi. 2025 yılını bir köşeye not edin! 1927 yılında doğan Al Bielek, zaman yolculuğu iddiasıyla ün yaptı ve ölene kadar tüm dünyada dikkat çeken iddialar ortaya attı. 2011 yılında hayatını kaybeden Bielek, ölmeden önce büyük bir dünya savaşı tarihi ve gelecekte yaşanacak olaylar hakkında bir dizi iddiada bulundu. Özellikle 2025 yılına dikkat çeken Bielek, gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini söyleyerek herkesi şaşırttı.