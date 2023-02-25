27 ilde KPSS'siz, sınav şartsız, tecrübesiz 18-45 yaş arası alım! İŞKUR kırmızı alarmı öttürdü! 10.000 TL maaşla bankaya, kamuya, okula, hastaneye...
İŞKUR ŞUBAT 2023 GÜNCEL İŞ İLANLARI! İŞKUR aracılığı ile belediyelerde, kamuda, özel sektörde iş arayanlar buraya! Türkiye İş Bulma Kurumu, her ay sayısız iş ilanı yayımlıyor. Vatandaşlar da bu ilanlar arasında şartları taşıdığı meslekler için başvuru yapabiliyor. Son olarak en az 8.500 TL maaşla personel alımları başladı. Maaşlar mesleğe ve tecrübeye göre değişmekle birlikte 10.000 TL ve üzerinde olabiliyor. İşte İŞKUR güncel kurum dışı, kurum içi iş ilanları.
İŞKUR Şubat 2023 iş ilanlarını yayımladı! Bu ay bankaya, kamuya, hastanelere, okullara, özel sektöre acilen KPSS'siz deneyimsiz 18 yaş ile 45 yaş arasında temizlik, güvenlik personeli, memur, bekçi, sekreter alınacak. Online başvuru ekranı aktif edilirken, başvuru şartları da açıklandı. 81 ilde oturan vatandaşlar hemen şimdi başvuru yapabilecek. En az asgari ücretle onlarca meslekte alım yapılacağı duyuruldu. En İlkokul mezunu olmanız yeterli! İşte sınav şartsız, kurasız Şubat ayı güncel iş ilanlarının tümü...
İŞKUR KURUM DIŞI KAMU İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI ŞUBAT 2023
İŞKUR Şubat ayında 81 ilde binlerce personel alımları yapacak. Çalışmak istediğiniz meslek için iş ilanlarını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden bulabilirsiniz.
EN AZ 8 BİN 500 TL MAAŞLA PERSONEL ALIMI
İŞKUR tarafından yayımlanan bilgilere göre büyükşehirlerde kasiyer, reyon görevlisi, temizlik ve güvenlik personeli, bekçi, sekreter olarak çalışacak kişiler en az 8 bin 500 TL maaşla işe başlayacak.
Başvuru alımı İŞKUR şubekerinden ve İŞKUR'un resmi web sitesinden gerçekleştirilebiliyor.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI: BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Bekçi alım ilanları İŞKUR üzerinden özel sektörlere yapılacak. Belirtilen şartları taşıyanlar, başvuru ekranı üzerinden başvurularını yapabilir. Adaylar, aynı zamanda e-devlet üzerinden de başvuru yapabilir.