27 ilde KPSS’siz, sınav şartsız, tecrübesiz 18-45 yaş arası alım! İŞKUR kırmızı alarmı öttürdü! 10.000 TL maaşla bankaya, kamuya, okula, hastaneye...

EN AZ 8 BİN 500 TL MAAŞLA PERSONEL ALIMI

İŞKUR tarafından yayımlanan bilgilere göre büyükşehirlerde kasiyer, reyon görevlisi, temizlik ve güvenlik personeli, bekçi, sekreter olarak çalışacak kişiler en az 8 bin 500 TL maaşla işe başlayacak.

Başvuru alımı İŞKUR şubekerinden ve İŞKUR'un resmi web sitesinden gerçekleştirilebiliyor.