2671 yılına gittim geldim diyen ünlü kahin kehanetleriyle akılları tuzla buz etti! Mayıs ayının 15’ini bir köşeye yazın! 9.5 büyüklüğündeki bir deprem kapıda...

2671 yılına gittim geldim diyen ünlü kahin kehanetleriyle akılları tuzla buz etti! Mayıs ayının 15'ini bir köşeye yazın! 9.5 şiddetinde deprem... Sosyal medyada dikkat çeken açıklamalar yapan Eno Alaric son kehanetleriyle duyanları şaşırttı. Mayıs ve Haziran aylarını işaret eden ünlü kahin o ülkede tsunami ve deprem olacağını iddia etti.