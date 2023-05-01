2671 yılına gittim geldim diyen ünlü kahin kehanetleriyle akılları tuzla buz etti! Mayıs ayının 15'ini bir köşeye yazın! 9.5 büyüklüğündeki bir deprem kapıda...
2671 yılından bir zaman yolcusu olduğunu iddia eden gizemli bir sosyal medya kullanıcısı şaşırtan uyarılarda bulundu. Kahin bu ay dünyada pek çok felaketin yaşanacağını iddia ediyor. 2671 yılından geldiğini iddia eden Eno Alaric isimli kullanıcı TikTok hesabından tarih vererek anlattığı yeni kehanetleriyle duyanların tüylerini ürpertti. Öte yandan 12 Haziran tarihinde o ülkede 9.5 büyüklüğünde bir deprem olacağını iddia etmesi de herkesi şaşırttı.
01.05.2023 11:24 - Son Güncelleme: 01.05.2023 11:24
2671 yılına gittim geldim diyen ünlü kahin kehanetleriyle akılları tuzla buz etti! Mayıs ayının 15'ini bir köşeye yazın! 9.5 şiddetinde deprem... Sosyal medyada dikkat çeken açıklamalar yapan Eno Alaric son kehanetleriyle duyanları şaşırttı. Mayıs ve Haziran aylarını işaret eden ünlü kahin o ülkede tsunami ve deprem olacağını iddia etti.