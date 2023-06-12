250.000 TL'ye 2. el otomobil ilanları! Citroen Ami'yi 3'e katlarlar! 2005, 2006, 2008 model en uygun araba fiyatları...
En uygun fiyatlı otomobil ilanları vatandaşlar tarafından sık sık aratılıyor. Araba hayali kuranlar fakat maddi olarak kendisini hazır hissetmeyenler için 250 bin TL altındaki araçları sizler için derledik. İşte 250 bin TL 2. el otomobil fiyatları...
250.000 TL
Manisa / Saruhanlı / İstasyon Mh.
İlan Tarihi 12 Haziran 2023
Marka Hyundai
Seri Accent
Model 1.5 CRDi Admire
Yıl 2006
Yakıt Dizel
Vites Manuel
Araç Durumu İkinci El
KM 225.000
Kasa Tipi Sedan
Motor Gücü 82 hp
Motor Hacmi 1493 cc
Çekiş Önden Çekiş
Renk Beyaz
Garanti Hayır
Ağır Hasar Kayıtlı Hayır
Plaka / Uyruk Türkiye (TR) Plakalı
Kimden Sahibinden
250.000 TL
Konya / Karatay / Fevziçakmak Mh.
İlan No 1098952696
İlan Tarihi 11 Haziran 2023
Marka Hyundai
Seri Atos
Model 1.0 GLS
Yıl 1999
Yakıt Benzin
Vites Otomatik
Araç Durumu İkinci El
KM 159.000
Kasa Tipi Hatchback 5 kapı
Motor Gücü 55 hp
Motor Hacmi 999 cc
Çekiş Önden Çekiş
Renk Sarı
Garanti Hayır
Ağır Hasar Kayıtlı Hayır
Plaka / Uyruk Türkiye (TR) Plakalı
Kimden Galeriden
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Takas Evet
250.000 TL
İstanbul / Arnavutköy / Arnavutköy Merkez Mh.
İlan No 1088818830
İlan Tarihi 11 Haziran 2023
Marka Mazda
Seri 323
Model 1.6 GLX
Yıl 1998
Yakıt Benzin & LPG
Vites Otomatik
Araç Durumu İkinci El
KM 312.000
Kasa Tipi Sedan
Motor Gücü 88 hp
Motor Hacmi 1598 cc
Çekiş Önden Çekiş
Renk Şampanya
Garanti Hayır
Ağır Hasar Kayıtlı Hayır
Plaka / Uyruk Türkiye (TR) Plakalı
Kimden Sahibinden
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Takas Hayır
250.000 TL
Çanakkale / Biga / Turan Mah.
İlan No 1080211523
İlan Tarihi 11 Haziran 2023
Marka Chery
Seri Alia
Model 1.6 Acteco Forza
Yıl 2008
Yakıt Benzin & LPG
Vites Manuel
Araç Durumu İkinci El
KM 230.000
Kasa Tipi Sedan
Motor Gücü 110 hp
Motor Hacmi 1597 cc
Çekiş Önden Çekiş
Renk Siyah
Garanti Hayır
Ağır Hasar Kayıtlı Hayır
Plaka / Uyruk Türkiye (TR) Plakalı
Kimden Sahibinden
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