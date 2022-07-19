25.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Son dakika banka mevduat faizleri depremi

Bankaların sundukları faiz oranları sık sık değiştiği için faiz sistemlerinde sağlanan kar hallerinde netlik bulunmaz. Günümüzde koşullarında aşağı yukarı olarak 25 bin TL ile sağlanan 32 günlük faiz miktarı 437,26 TL ile 489,32 TL arasında değişiyor. Bu farklılıklar bankaların sundukları faiz oranları ile ilgilidir. Bazı bankalar uzun vadeli yatırımlar amacıyla daha çok kar elde edilmesini sağlar. Banka tercihlerinde esas olarak yatırımın kısa vadeli yoksa uzun vadeli mi olacağına karar verilmesi gerekir.